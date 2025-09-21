नवजात की कीमत सिर्फ 2000 रुपये… अस्पताल में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला, पढ़ें पूरी खबर

एजेंसी, नई दिल्ली। गुजरात के गोधरा से मानव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल में ही छोड़ दिया। आरोप है कि अस्पतालकर्मियों ने इस नवजात को मात्र 2 हजार रुपये में बेच दिया।

पुलिस ने इस मामले में नवजात को खरीदने वाले दंपती, अस्पतालकर्मियों और अन्य को मिलाकर कुल 8 लोगों के खिलाफ मानव तस्करी का केस दर्ज किया है। कैसे खुला राज? जानकारी के मुताबिक, 14 सितंबर को गोधरा के दीप मैटरनिटी अस्पताल में महिला ने बच्चा जन्म दिया और चुपचाप वहां से चली गई। अस्पतालकर्मियों ने इस दौरान बच्चे के लिए एक दंपती से 10 हजार रुपये की मांग की, लेकिन दंपती के पास पैसे न होने के कारण सौदा 2 हजार रुपये में तय हो गया।