मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नवजात की कीमत सिर्फ 2000 रुपये… अस्पताल में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला, पढ़ें पूरी खबर

    गुजरात के गोधरा से मानव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल में ही छोड़ दिया। आरोप है कि अस्पतालकर्मियों ने इस नवजात को मात्र 2 हजार रुपये में बेच दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 06:36:46 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 06:36:46 AM (IST)
    नवजात की कीमत सिर्फ 2000 रुपये… अस्पताल में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला, पढ़ें पूरी खबर
    अस्पताल से मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला,

    एजेंसी, नई दिल्ली। गुजरात के गोधरा से मानव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल में ही छोड़ दिया। आरोप है कि अस्पतालकर्मियों ने इस नवजात को मात्र 2 हजार रुपये में बेच दिया।

    पुलिस ने इस मामले में नवजात को खरीदने वाले दंपती, अस्पतालकर्मियों और अन्य को मिलाकर कुल 8 लोगों के खिलाफ मानव तस्करी का केस दर्ज किया है।

    कैसे खुला राज?

    जानकारी के मुताबिक, 14 सितंबर को गोधरा के दीप मैटरनिटी अस्पताल में महिला ने बच्चा जन्म दिया और चुपचाप वहां से चली गई। अस्पतालकर्मियों ने इस दौरान बच्चे के लिए एक दंपती से 10 हजार रुपये की मांग की, लेकिन दंपती के पास पैसे न होने के कारण सौदा 2 हजार रुपये में तय हो गया।

    दंपती नवजात को अपने साथ ले गया, लेकिन अगले ही दिन बच्चा बीमार हो गया। इलाज के लिए वे वडोदरा के गौत्री अस्पताल पहुंचे। यहां इलाज के दौरान जब अस्पतालकर्मियों ने “ममता कार्ड” मांगा तो दंपती ने कह दिया कि उन्हें यह बच्चा लावारिस मिला था।

    पुलिस तक पहुंचा मामला

    संदेह होने पर अस्पताल ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पूछताछ में दंपती ने कबूल किया कि उन्होंने यह बच्चा गोधरा के निजी क्लिनिक से लिया था। इसके बाद पूरा मामला खुल गया और पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.