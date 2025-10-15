MP में पुलिस बर्बरता से दो मौतें, NHRC ने मांगी दो सप्ताह में रिपोर्ट, Police कार्रवाई पर सवाल खड़े

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश में कथित पुलिस बर्बरता से हुई दो मौतों के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने कहा है कि यदि मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टें सही हैं, तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों को इसका उत्तर देना होगा। दोनों ही मामले पुलिस द्वारा की गई कथित पिटाई से जुड़े हैं, जिनमें एक 22 वर्षीय बीटेक छात्र और एक 45 वर्षीय व्यक्ति की जान गई है।

इंजीनियरिंग छात्र की दो की बेरहमी से पिटाई पहली घटना भोपाल जिले की बताई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 9 और 10 अक्टूबर की दरम्यानी रात करीब 1:30 बजे एक इंजीनियरिंग छात्र की दो पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि छात्र अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। रास्ते में बोतल टूटने की एक मामूली घटना के बाद पुलिस ने उन्हें रोका। दो साथी भाग निकले, जबकि छात्र को पुलिस ने पकड़ लिया और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए CCTV फुटेज में एक पुलिसकर्मी को युवक पर लगातार लाठी बरसाते हुए देखा जा सकता है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है।