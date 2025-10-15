दीवाली पर दिल्ली-NCR में इस साल होगी जमकर आतिशबाजी, सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। दीवाली पर इस बार दिल्ली के आसमान में पटाखे नजर आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों के बैन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट की ओर से 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली एनसीआर की जनता में खुशियों की लहर दौड़ गई है।

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद की बेंच ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने सॉलिसिटर ऐऱ एमिसक के सुझावों पर विचार किया है। जजों की बेंन ने कहा कि बैन लगे होने पर पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग होती है, इससे ज्यादा नुकसान होता है। साथ ही इससे इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचता है।