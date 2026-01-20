BJP को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन की ताजपोशी पर बोले पीएम मोदी- वे मेरे बॉस... मैं उनका कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP New President) मिल गया है। भाजपा नेता नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन ने विधिवत रूप से पदभार संभाला। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल देखा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देते हुए कहा कि वे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के भीतर पिछले कई महीनों से संगठन के विभिन्न स्तरों पर चुनाव की प्रक्रिया चली, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक रही और अब उसका विधिवत समापन हुआ है।
पीएम मोदी ने भाजपा की आंतरिक चुनाव प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में पार्टी और राष्ट्र ने कई महत्वपूर्ण अवसरों को मनाया है। इनमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन अवसरों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा दी है।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi, newly elected BJP National president Nitin Nabin, Defence Minister Rajanth Singh, Union Home Minister Amit Shah, Union Ministers Nitin Gadkari, JP Nadda and other party leaders pay tribute to Dr Shyama Prasad Mukherjee and Pandit Deen… pic.twitter.com/p1zjjAgUGt
— ANI (@ANI) January 20, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में पार्टी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। इसके बाद वैकेंया नायडू और नितिन गडकरी ने संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी दूसरी बार सत्ता में लौटी। जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने पंचायत से लेकर संसद तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and newly elected BJP National president Nitin Nabin greet party leaders and workers at the party headquarters pic.twitter.com/4kVBpBhjPd
— ANI (@ANI) January 20, 2026
नितिन नवीन के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि आज से नितिन नवीन उनके बॉस हैं और वे उनके कार्यकर्ता हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही वे प्रधानमंत्री हों और वर्षों से सरकार का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता होना है।