BJP को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन की ताजपोशी पर बोले पीएम मोदी- वे मेरे बॉस... मैं उनका कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP New President) मिल गया है। भाजपा नेता नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन ने विधिवत रूप से पदभार संभाला। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल देखा गया।

पीएम मोदी ने दी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देते हुए कहा कि वे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के भीतर पिछले कई महीनों से संगठन के विभिन्न स्तरों पर चुनाव की प्रक्रिया चली, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक रही और अब उसका विधिवत समापन हुआ है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सराहना पीएम मोदी ने भाजपा की आंतरिक चुनाव प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। ऐतिहासिक यात्राओं का उल्लेख अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में पार्टी और राष्ट्र ने कई महत्वपूर्ण अवसरों को मनाया है। इनमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन अवसरों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा दी है।