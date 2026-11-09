यात्रियों को बड़ी राहत... भारतीय रेलवे ने चलाईं अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें, कन्फर्म टिकट का झंझट खत्म

डिजिटल डेस्क। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए उत्तर रेलवे ने त्वरित कदम उठाया है। नियमित गाड़ियों में अत्यधिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने कम समय की पूर्व सूचना (शॉर्ट नोटिस) पर अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेल अधिकारियों के मुताबिक, प्रमुख मार्गों की नियमित ट्रेनों में यात्रियों की संख्या की निरंतर समीक्षा की जा रही है और उसी आधार पर आवश्यकतानुसार विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है।

सरहिंद से सहरसा के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 04568) पंजाब और हरियाणा की ओर से बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने सरहिंद-सहरसा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन दोपहर 2:00 बजे सरहिंद रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। मार्ग में यह गाड़ी राजपुरा जंक्शन, अंबाला कैंट जंक्शन, यमुनानगर जगाधरी और सहारनपुर जंक्शन पर रुकेगी। इसके उपरांत, यह ट्रेन पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस (14618) और सहरसा त्योहार विशेष (04528) के निर्धारित मार्ग और ठहरावों का पालन करते हुए अपने गंतव्य सहरसा तक पहुंचेगी।