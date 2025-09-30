मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    School Holidays: गांधी जयंती से छठ पूजा तक... अक्टूबर 2025 में त्योहारों के चलते स्कूल रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट

    School Holidays October 2025: त्योहारों का महीना अक्टूबर 2025 छात्रों और अभिभावकों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। इस महीने में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार पड़ने के कारण स्कूलों में कई दिन अवकाश (Public Holidays List) रहेगा। हालांकि अलग-अलग राज्यों में छुट्टियों की तिथियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन लगभग सभी प्रमुख अवसरों पर छुट्टियां तय हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 08:58:58 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 09:05:27 AM (IST)
    School Holidays: गांधी जयंती से छठ पूजा तक... अक्टूबर 2025 में त्योहारों के चलते स्कूल रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट
    School holidays List October 2025: अक्टूबर 2025 की स्कूल छुट्टियों की पूरी लिस्ट

    HighLights

    1. अक्टूबर 2025 स्कूल छुट्टियों की सूची
    2. छठ पूजा पर भी छुट्टियों का एलान
    3. गांधी जयंती राष्ट्रीय अवकाश रहेगा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: अक्टूबर 2025 त्योहारों का महीना होगा और इस दौरान छात्रों को कई अवसरों पर छुट्टी मिलेगी। इस महीने की छुट्टियां न सिर्फ धार्मिक महत्व से जुड़ी हैं, बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने वाली परंपराओं का भी हिस्सा हैं। अक्टूबर 2025 में दशहरा (Dussehra), दिवाली (Diwali) और छठ पूजा (Chhath Puja) जैसे प्रमुख त्योहारों के चलते स्कूलों में छुट्टियां (School Holidays List) रहेंगी। अलग-अलग राज्यों में छुट्टियों की तिथियां स्थानीय परंपराओं और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। यहां अक्टूबर 2025 की स्कूल छुट्टियों की विस्तृत सूची (Holiday List October 2025) और उनका सांस्कृतिक महत्व दिया गया है।

    naidunia_image

    अक्टूबर 2025 की प्रमुख स्कूल छुट्टियाँ

    1 अक्टूबर – महानवमी (MahaNavmi)

    नवरात्रि का नौवां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की विशेष पूजा होती है। परिवार और सामूहिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कई राज्यों में स्कूल बंद रहते हैं।

    2 अक्टूबर – गांधी जयंती और दशहरा (Gandhi Jayanti and Dussehra Holiday)

    महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश (Public Holiday) के रूप में मनाई जाती है। 2025 में इसी दिन विजयादशमी भी है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन स्कूल पूरी तरह बंद रहते हैं।

    7 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती

    रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाई जाती है। जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन के चलते स्कूलों में अवकाश रहता है।

    18 अक्टूबर – धनतेरस

    धनतेरस से दिवाली उत्सव की शुरुआत होती है। लोग इस दिन सोना-चांदी और बर्तन खरीदते हैं। कई स्कूल इस दिन से अवकाश घोषित कर देते हैं ताकि छात्र दिवाली की तैयारियों में शामिल हो सकें।

    20 अक्टूबर – नरक चतुर्दशी

    इस दिन भगवान कृष्ण की नरकासुर पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। दिवाली से पहले का यह पर्व भी छुट्टियों की सूची में शामिल है।

    21 अक्टूबर – दिवाली

    रोशनी का त्योहार दिवाली पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। घर-घर दीयों, मोमबत्तियों और रंगोली से सजाया जाता है। स्कूल इस दिन पूरी तरह बंद रहते हैं।

    22 अक्टूबर – गोवर्धन पूजा

    दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, जो भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में मनाई जाती है। सामूहिक अनुष्ठान और प्रसाद वितरण के कारण स्कूल बंद रहते हैं।

    23 अक्टूबर – भाई दूज

    भाई-बहन के रिश्ते को समर्पित यह पर्व दिवाली के बाद आता है। बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पारिवारिक आयोजनों के लिए स्कूल बंद रहते हैं।

    27 अक्टूबर – हल षष्ठी (ललई छठ)

    उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाने वाला यह पर्व माताओं द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की मंगलकामना के लिए किया जाता है। संबंधित क्षेत्रों में इस दिन स्कूल बंद रहते हैं।

    28 अक्टूबर – छठ पूजा

    बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व छठ पूजा सूर्य उपासना का प्रतीक है। चार दिन चलने वाले इस अनुष्ठान में परिवारों की भागीदारी के लिए स्कूलों में छुट्टी रहती है।

    अक्टूबर 2025 में छात्रों को लगातार त्योहारों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। हालांकि, राज्यों और स्कूलों के अनुसार छुट्टियों की तिथियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूल कैलेंडर या राज्य शिक्षा विभाग की अधिसूचनाओं की जांच जरूर करनी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी में उठा नया सिस्टम, MP-झारखंड सहित कई राज्यों को IMD का अलर्ट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.