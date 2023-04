शराब नीति मामले में आज सीबीआई ने दिल्‍ली सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 16 अप्रैल को तलब किया है। इसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन भेजा गया है। मैं पीएम से कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सीबीआई के इस समन से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई नहीं रुकेगी। 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने, जेल भेजने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आपने जो साजिश रची है, उससे उनकी आवाज नहीं दबेगी।

Arvind Kejriwal has been sent a CBI summon. I'd like to tell the PM - you and your Govt are covered in corruption from head to toe and Arvind Kejriwal's fight will not stop with this CBI summon. The conspiracy hatched by you to arrest, jail and take action against Arvind Kejriwal… pic.twitter.com/j7ybiW5yuN

