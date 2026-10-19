ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पर स्पीकर पर गाने या वीडियो चलाना पड़ेगा भारी, एक हजार का जुर्माना, बार-बार नियम तोड़ने पर जेल तक की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर मोबाइल फोन के स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो देखना या जोर-जोर से बात करना अब यात्रियों को भारी पड़ सकता है। दक्षिण रेलवे ने इस तरह की गतिविधियों से दूसरे यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सख्ती बरतने की चेतावनी दी है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हें ट्रेन या स्टेशन से बाहर भी निकाला जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर ₹5,000 तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।