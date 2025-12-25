मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 08:58:43 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 08:58:43 PM (IST)
    सावधान! आज से 31 दिसंबर तक नहीं आएगा ऑनलाइन खाना, स्विगी-जोमैटो समेत सभी डिलीवरी सेवा ठप
    स्विगी-जोमैटो समेत सभी डिलीवरी सेवा ठप

    डिजिटल डेस्क। क्रिसमस और नए साल के जश्न के बीच ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों के लिए बुरी खबर है। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकइट और जेप्टो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी पार्टनर्स ने 25 और 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल (Swiggy, Zomato, Zepto Strike) का एलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे भारत में ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।

    क्यों हो रही है हड़ताल?

    'तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन' (TGPWU) और 'इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स' (IFAT) के नेतृत्व में यह हड़ताल बुलाई गई है। डिलीवरी वर्कर्स का आरोप है कि कंपनियां उनसे त्योहारों और व्यस्त समय में क्षमता से अधिक काम लेती हैं, लेकिन बदले में उन्हें उचित वेतन, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलता। कर्मचारियों ने मुख्य रूप से घटती कमाई, असुरक्षित डिलीवरी टारगेट और बिना कारण आईडी ब्लॉक किए जाने को विरोध का आधार बनाया है।


    प्रमुख मांगें क्या हैं?

    गिग वर्कर्स ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए कंपनियों के सामने कई मांगें रखी हैं...

    • '10 मिनट डिलीवरी' मॉडल का विरोध: वर्कर्स ने इस मॉडल को तुरंत वापस लेने की मांग की है, क्योंकि यह उनकी जान जोखिम में डालता है।

    • पारदर्शी वेतन ढांचा: वेतन में स्पष्टता और निष्पक्षता की मांग।

    • आईडी ब्लॉकिंग पर रोक: बिना किसी ठोस प्रक्रिया के मनमाने ढंग से आईडी बंद करने पर रोक लगाई जाए।

    • सामाजिक सुरक्षा: स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज और पेंशन जैसे लाभ सुनिश्चित हों।

    • सम्मानजनक कार्य: कार्यस्थल पर प्लेटफॉर्म और ग्राहकों, दोनों की ओर से बेहतर व्यवहार और विश्राम के लिए अनिवार्य अवकाश।

    यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब ई-कॉमर्स और फूड प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर्स का सबसे ज्यादा दबाव होता है। यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेक्टर में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

