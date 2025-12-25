सावधान! आज से 31 दिसंबर तक नहीं आएगा ऑनलाइन खाना, स्विगी-जोमैटो समेत सभी डिलीवरी सेवा ठप

डिजिटल डेस्क। क्रिसमस और नए साल के जश्न के बीच ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों के लिए बुरी खबर है। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकइट और जेप्टो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी पार्टनर्स ने 25 और 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल (Swiggy, Zomato, Zepto Strike) का एलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे भारत में ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।

क्यों हो रही है हड़ताल? 'तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन' (TGPWU) और 'इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स' (IFAT) के नेतृत्व में यह हड़ताल बुलाई गई है। डिलीवरी वर्कर्स का आरोप है कि कंपनियां उनसे त्योहारों और व्यस्त समय में क्षमता से अधिक काम लेती हैं, लेकिन बदले में उन्हें उचित वेतन, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलता। कर्मचारियों ने मुख्य रूप से घटती कमाई, असुरक्षित डिलीवरी टारगेट और बिना कारण आईडी ब्लॉक किए जाने को विरोध का आधार बनाया है।