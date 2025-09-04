Operation Sindoor: भारतीय सेना का नया वीडियो, आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों की झलक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया। हाई-डेफिनिशन फुटेज में ड्रोन और मिसाइलों से हुए हमलों के स्पष्ट दृश्य दिखाए गए हैं। इस वीडियो में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के उस बयान को भी शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि युद्धविराम का प्रस्ताव पाकिस्तान की ओर से आया था।

ऑपरेशन सिंदूर संयमित प्रतिक्रिया भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर संयमित प्रतिक्रिया को निर्णायक कार्रवाई में बदलने का उदाहरण है। सेना ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। भारत ने केवल चुनिंदा ठिकानों पर सटीक हमले किए और तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था।

#NorthernCommand ‘s resolute operations in #OperationSindoor were an exemplar of restraint turning into decisive response. Precision strikes on terror launchpads and the elimination of perpetrators of the #Pahalgam massacre underscore our unwavering pursuit of peace in the… pic.twitter.com/PeUIahQKF6 — NORTHERN COMMAND - INDIAN ARMY (@NorthernComd_IA) September 3, 2025 इन हमलों का मकसद बताया उत्तरी कमान ने बताया कि इन हमलों का मकसद केवल आतंकियों और उनके ढांचे को निशाना बनाना था। बयान में कहा गया, “आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले और पहलगाम नरसंहार के अपराधियों का सफाया हमारी शांति की अटूट कोशिश का हिस्सा है।”