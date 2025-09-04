मेरी खबरें
    Operation Sindoor: भारतीय सेना का नया वीडियो, आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों की झलक

    भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया, जिसमें आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमले दिखाए गए। वीडियो में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का बयान भी शामिल है, जिसमें युद्धविराम का प्रस्ताव पाकिस्तान की ओर से आने की बात कही गई। यह हमला पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 03:15:24 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 03:15:24 AM (IST)
    1. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया हाई-डेफिनिशन वीडियो जारी किया।
    2. डीजीएमओ राजीव घई ने कहा, युद्धविराम का प्रस्ताव पाकिस्तान ने दिया था।
    3. पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया। हाई-डेफिनिशन फुटेज में ड्रोन और मिसाइलों से हुए हमलों के स्पष्ट दृश्य दिखाए गए हैं। इस वीडियो में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के उस बयान को भी शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि युद्धविराम का प्रस्ताव पाकिस्तान की ओर से आया था।

    ऑपरेशन सिंदूर संयमित प्रतिक्रिया

    भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर संयमित प्रतिक्रिया को निर्णायक कार्रवाई में बदलने का उदाहरण है। सेना ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। भारत ने केवल चुनिंदा ठिकानों पर सटीक हमले किए और तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था।

    इन हमलों का मकसद बताया

    उत्तरी कमान ने बताया कि इन हमलों का मकसद केवल आतंकियों और उनके ढांचे को निशाना बनाना था। बयान में कहा गया, “आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले और पहलगाम नरसंहार के अपराधियों का सफाया हमारी शांति की अटूट कोशिश का हिस्सा है।”

    पाकिस्तान ने दिया था युद्धविराम का प्रस्ताव

    वीडियो में बड़े अक्षरों में संदेश और नाटकीय संगीत जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत तब तक नहीं रुकेगा जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। इसमें मई महीने का क्लिप भी है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साफ कहते हैं कि पाकिस्तान के समकक्ष अधिकारी ने युद्धविराम का प्रस्ताव दिया था।

    ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दुर्लभ फुटेज

    इससे पहले भारतीय वायु सेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दुर्लभ फुटेज साझा किए थे। इन दृश्यों में आतंकियों के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से किए गए हमले नजर आते हैं। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और 26 आतंकियों का सफाया किया।

    pixelcheck
