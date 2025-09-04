चीन के निशाने पर अमेरिका... बीजिंग परेड में चिनफिंग बोले- 'शांति व युद्ध में चुने एक ऑप्शन'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वैश्विक तनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क नीतियों से उपजी अनिश्चितता के बीच चीन ने सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का भव्य प्रदर्शन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर बीजिंग के थ्येनआनमन चौक पर आयोजित परेड ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।

पहली बार कई अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करीब 70 मिनट चली इस परेड में 10,000 से अधिक सैनिकों, सैकड़ों टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और 100 से ज्यादा विमानों ने हिस्सा लिया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने पहली बार कई अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, लेजर सिस्टम और पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल थे।