वोट चोरी का बहाना बना रहा विपक्ष, अगले 30 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वालीः अमित शाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई और जल आपूर्ति से जुड़ी 10 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 33 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 9,141 करोड़ रुपये बताई गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। शाह ने दावा किया कि भाजपा अगले 30 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। उन्होंने कहा कि मई 2029 से पहले यमुना को निर्मल बनाकर जनता के बीच आएंगे।

यमुना की सफाई के लिए तैयार किया समयबद्ध रोडमैप अमित शाह ने कहा कि ये परियोजनाएं यमुना की सफाई में रीढ़ की हड्डी साबित होंगी। सरकार बनने के एक महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के साथ बैठक की थी। इसमें लक्ष्य तय किए गए थे।

उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत से अधिक गाद निकालने का काम किया जा चुका है। शाह के मुताबिक, करीब 9,000 करोड़ रुपये की लागत से गंदे पानी को शुद्ध करने और कई हजार करोड़ रुपये की लागत से पेयजल संबंधी परियोजनाएं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा के प्रयासों से तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है गृह मंत्री ने कहा कि पहले केंद्र, दिल्ली और हरियाणा में अलग-अलग दलों की सरकारें थीं। औद्योगिक अपशिष्ट को यमुना में डालने पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। अब केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं और चारों एक इकाई के रूप में काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। सरकार ऐसी दिल्ली बनाना चाहती है, जहां घर सुंदर हों, पानी शुद्ध हो, गलियां साफ हों, कूड़े के पहाड़ खत्म हों और निर्मल यमुना संगम तक पहुंचकर लोगों को आशीर्वाद दे। 9,141 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अमित शाह ने बताया कि कुल 9,141 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 परियोजनाओं में से 10 का लोकार्पण और 33 का शिलान्यास किया गया है। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के उन्नयन, नए एसटीपी स्थापित करने, सीवर लाइनों और जल निकासी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किराड़ी समेत कई कॉलोनियों में घर-घर सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सीवेज प्रबंधन और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी। शाह ने दोहराया कि मई 2029 से पहले यमुना को स्वच्छ करके जनता के सामने आएंगे। बहाने की राजनीति करने वालों को जवाब देंगे विपक्ष पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल बहाने की राजनीति करते हैं। पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें केंद्र से मदद नहीं मिलने का आरोप लगाती थीं। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हर बात का जवाब है, लेकिन इसका जवाब तब देंगे, जब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

केजरीवाल ने अपराध फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया शाह ने दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को लेकर भी पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपराध फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया और कूड़े के पहाड़ों पर केवल राजनीति की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कूड़े के पहाड़ों को कम करने का काम शुरू किया है और दो साल में वहां बगीचा दिखाई देगा। गृह मंत्री ने दावा किया कि रेखा गुप्ता सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से 2.17 लाख टन कूड़ा साफ किया है। उन्होंने केजरीवाल के यमुना में तीन बार डुबकी लगाने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि जब प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के कटआउट को डुबकी लगवाई, तो वह भी बीमार हो गया। शाह ने कहा कि यमुना किनारे बांसेरा, असिता ईस्ट और वासुदेव घाट जैसे स्थानों पर काम हुआ है। सरकार ने ढाई साल की परियोजना तैयार की है, जिसके तहत हर घर तक शुद्ध पानी और सीवर की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है।