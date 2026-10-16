संसद की लोक लेखा समिति ने मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करने का फैसला किया है कि वे कुछ राज्यों के मुख्य सचिवों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं। ये अधिकारी अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को छात्रवृत्ति देने में हुई देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए समिति के सामने पेश नहीं हुए थे।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और बिहार के मुख्य सचिवों को समिति के सामने पेश होना था। उन्हें यह बताना था कि अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति देने में इतने वर्षों की देरी क्यों हुई। हालांकि, उनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ।

कुछ छात्रों को तो कुछ भी नहीं मिला है पीएसी (PAC) के अध्यक्ष के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि समिति के ऑडिट में पता चला है कि छात्र प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 48 महीने तक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 89 महीने तक इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ छात्रों को तो कुछ भी नहीं मिला है। छह राज्यों के शीर्ष नौकरशाहों को तलब किया गया वेणुगोपाल ने 'X' पर बताया है कि आय और जाति की पात्रता की जांच नहीं की गई और भुगतान उन लोगों को मिल गया जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आते थे, जबकि पात्र बच्चे इंतजार करते रह गए। उन्होंने कहा कि इसी वजह से खराब प्रदर्शन करने वाले छह राज्यों के शीर्ष नौकरशाहों को तलब किया गया था।