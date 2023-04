Padma Awards: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किए पद्म पुरस्‍कार प्रदान, सुधा मूर्ति, आनंद कुमार सहित इन लोगों ने किए ग्रहण

Padma Awards: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्‍कारों का वितरण किया गया। इस क्रम में दिवंगत समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण (मरणोपरांत) से सम्मानित किया। उनके बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुरस्कार ग्रहण किया। इसके साथ ही सुधा मूर्ति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म भूषण प्राप्त किया। 'नाटू नाटू' गीत की रचना करने वाले संगीतकार एमएम कीरावनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री मिला। सुपर 30 शैक्षिक कार्यक्रम के संस्थापक आनंद कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री प्राप्त किया। बौद्ध आध्यात्मिक नेता कुशोक थिकसे नवांग चंबा स्टेनज़िन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री प्राप्त किया। वह थिकसे मठ के प्रमुख भी हैं। मोआ सुबोंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री प्राप्त किया। उन्होंने 'बम्हुम' नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया- बांस से बना एक वायु वाद्य यंत्र बनाया है।

यहां देखें कार्यक्रम का पूरा वीडियो

#WATCH | Founder of Super 30 educational programme, Anand Kumar, receives the Padma Shri from President Droupadi Murmu pic.twitter.com/R8vJl5nxa7 — ANI (@ANI) April 5, 2023

Sudha Murty receives the Padma Bhushan from President Draupadi Murmu pic.twitter.com/tKw0RB9r9B — ANI (@ANI) April 5, 2023

#WATCH | Music composer MM Keeravani, who composed the song ‘Naatu Naatu’, receives the Padma Shri from President Droupadi Murmu pic.twitter.com/h0uFaNNP5U — ANI (@ANI) April 5, 2023

Prof. Deepak Dhar awarded with the #PadmaBhushan for his contributions to the field of Science & Engineering.#PeoplesPadma#PadmaAwards2023 pic.twitter.com/ahbqtK8ZKg — PIB India (@PIB_India) April 5, 2023

His Holiness Tridandi Chinna Jeeyar Swamiji, a Vedic scholar & spiritual leader of the Vaishnava lineage of Shri Ramanujacharya has been awarded the #PadmaBhushan for his contributions to the field of Spiritualism#PeoplesPadma#PadmaAwards2023 pic.twitter.com/1rg5sd0hLt — PIB India (@PIB_India) April 5, 2023

Dr. S.L. Bhyrappa, a widely-acclaimed Kannada author specialising in writing about societies and values in Indian epics has been awarded the #PadmaBhushan for his contributions to the field of Literature & Education#PeoplesPadma#PadmaAwards2023 pic.twitter.com/BpB2G9mx8K — PIB India (@PIB_India) April 5, 2023

