बिहार के भागलपुर में मिली पाकिस्तानी महिलाएं, 5 दशक बाद SIR में सामने आई गड़बड़ी

एजेंसी, भागलपुर। भागलपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एसआइआर में यह पता चला कि दो पाकिस्तानी महिलाएं पिछले पांच दशकों से भागलपुर में रह रही थीं और उन्होंने बिना भारतीय नागरिकता के अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया।

शादी और नौकरी के बाद बने मतदाता इन दोनों महिलाओं ने भारत में ही शादी की और इनमें से एक महिला सरकारी स्कूल में शिक्षिका भी है। उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया और हर चुनाव में मतदान किया। यह मामले में बड़ा सवाल उठता है कि कैसे बिना भारतीय नागरिकता के ये महिलाएं भारत की मतदाता बन गईं।