बच्चों को खुद से ज्यादा सुंदर देख साइको किलर बनी चाची, अपने बेटे समेत चार मासूमों का किया कत्ल

डिजिटल डेस्क। हरियाणा के नौल्था गांव में सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना (Panipat Murder Case) ने सबको हैरान कर दिया है। यहां पूनम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपनी ही भतीजी को मारकर पानी के टब में डुबो दिया। लेकिन पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए, वे बताते हैं कि पूनम एक सीरियल किलर है, जिसने एक जैसी ही मौत चार मासूम बच्चों को दी है।

आइए सबसे पहले जानते है कि घटना कब हुई और कैसे इसका खुलासा हुआ। घटना: तीन दिन पहले नौल्था गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान, छह साल की बच्ची विधि पानी के टब में डूबी हुई मिली। शुरुआत में इसे एक हादसा समझा गया। खुलासा: विधि के रिटायर पुलिसकर्मी दादा, पालसिंह, और पुलिस को शक हुआ, जब उन्होंने देखा कि विधि का सिर पानी भरे टब में डूबा था और पूनम के कपड़े भी भीगे हुए थे। जांच में पता चला कि यह डूबने से हुई मौत नहीं, बल्कि हत्या थी।

आरोपी चाची ने किए तीन और मासूमों के कत्ल पुलिस ने विधि की चाची पूनम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पूनम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पूनम ने स्वीकार किया कि उसने ही भतीजी विधि को पानी में डुबोकर मारा था। उसने बताया कि उसने इससे पहले खुद के बेटे शुभम सहित तीन और बच्चों की जान ली है। बच्चों से सुंदरता बनी नफरत का कारण महिला ने बताया कि उसे सुंदर बच्चों से नफरत थी। वह नहीं चाहती थी कि उससे ज्यादा सुंदर कोई और दिखे। इसी वजह से उसने रिश्तेदारों की दो मासूम बच्चियों को मारा और लोगों को शक न हो, इसलिए उसने अपने बेटे को भी मार डाला।