मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बच्चों को खुद से ज्यादा सुंदर देख साइको किलर बनी चाची, अपने बेटे समेत चार मासूमों का किया कत्ल

    पानीपत की पूनम ने भतीजी समेत चार मासूमों (खुद का बेटा भी शामिल) की पानी में डुबोकर हत्या करना स्वीकार किया है। पूनम ने खुलासा किया कि उसे सुंदर बच्चों से नफरत थी। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 04:31:28 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 04:31:28 PM (IST)
    बच्चों को खुद से ज्यादा सुंदर देख साइको किलर बनी चाची, अपने बेटे समेत चार मासूमों का किया कत्ल
    Panipat Murder Case: साइको किलर पूनम का सच

    HighLights

    1. 'किलर चाची' ने 4 बच्चों को डुबोकर मारा डाला
    2. हत्या का कारण : बच्चों की सुंदरता से नफरत
    3. आरोपी हिरासत में, पुलिस की जांच जारी

    डिजिटल डेस्क। हरियाणा के नौल्था गांव में सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना (Panipat Murder Case) ने सबको हैरान कर दिया है। यहां पूनम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपनी ही भतीजी को मारकर पानी के टब में डुबो दिया। लेकिन पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए, वे बताते हैं कि पूनम एक सीरियल किलर है, जिसने एक जैसी ही मौत चार मासूम बच्चों को दी है।

    आइए सबसे पहले जानते है कि घटना कब हुई और कैसे इसका खुलासा हुआ।

    घटना: तीन दिन पहले नौल्था गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान, छह साल की बच्ची विधि पानी के टब में डूबी हुई मिली। शुरुआत में इसे एक हादसा समझा गया।

    खुलासा: विधि के रिटायर पुलिसकर्मी दादा, पालसिंह, और पुलिस को शक हुआ, जब उन्होंने देखा कि विधि का सिर पानी भरे टब में डूबा था और पूनम के कपड़े भी भीगे हुए थे। जांच में पता चला कि यह डूबने से हुई मौत नहीं, बल्कि हत्या थी।


    आरोपी चाची ने किए तीन और मासूमों के कत्ल

    पुलिस ने विधि की चाची पूनम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पूनम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पूनम ने स्वीकार किया कि उसने ही भतीजी विधि को पानी में डुबोकर मारा था। उसने बताया कि उसने इससे पहले खुद के बेटे शुभम सहित तीन और बच्चों की जान ली है।

    बच्चों से सुंदरता बनी नफरत का कारण

    महिला ने बताया कि उसे सुंदर बच्चों से नफरत थी। वह नहीं चाहती थी कि उससे ज्यादा सुंदर कोई और दिखे। इसी वजह से उसने रिश्तेदारों की दो मासूम बच्चियों को मारा और लोगों को शक न हो, इसलिए उसने अपने बेटे को भी मार डाला।

    naidunia_image

    कब-कब हुईं हत्याएं?

    पूनम ने पूछताछ में चार मासूमों की हत्याएं स्वीकार की हैं।

    दो हत्याएं (जनवरी 2023): 12 जनवरी 2023 को घर में पानी के टैंक में पूनम के बेटे शुभम और उसकी भांजी इशिका के शव मिले थे।

    तीसरी हत्या (19 अगस्त): पूनम अपने मायके सिवाह में रहती थी। उसने 19 अगस्त को अपने साथ सोई हुई बच्ची जिया को घर के पीछे बने पानी के होद में डुबो दिया था।

    चौथी हत्या (1 दिसंबर): पूनम ने अपने जेठ की बेटी विधि की हत्या के लिए शादी वाला दिन चुना। उसने बताया कि उसने 2023 में भी एकादशी के दिन हत्या की थी और विधि की हत्या भी एकादशी के दिन की।

    परिवार को था अजीब हरकतों का शक

    पूनम की इन हरकतों से गांव के लोग हैरान हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पूनम लंबे समय से अजीब हरकतें करती थी। उस पर तंत्र क्रिया कराए जाने का शक भी जताया जा रहा है। वह कई बार अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगती थी या पड़ोस के मृत युवक का नाम लेकर कहती थी, "मैंने मारे हैं बच्चे।"

    naidunia_image

    पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर, जिया के पिता दीपक ने भी अब हत्या का केस दर्ज कराया है। पूनम एमए-बीएड शिक्षित है और उसका पति नवीन किसान है, जो गोहाना में वाशिंग स्टेशन चलाता है। इस दम्पति का एक डेढ़ साल का बेटा और है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।

    इसे भी पढ़ें... पति से पैसे मांगने पर सौतन ने किया जानलेवा हमला... महिला की काटी नाक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.