बच्चों को खुद से ज्यादा सुंदर देख साइको किलर बनी चाची, अपने बेटे समेत चार मासूमों का किया कत्ल

डिजिटल डेस्क। हरियाणा के नौल्था गांव में सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना (Panipat Murder Case) ने सबको हैरान कर दिया है। यहां पूनम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपनी ही भतीजी को मारकर पानी के टब में डुबो दिया। लेकिन पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए, वे बताते हैं कि पूनम एक सीरियल किलर है, जिसने एक जैसी ही मौत चार मासूम बच्चों को दी है।
आइए सबसे पहले जानते है कि घटना कब हुई और कैसे इसका खुलासा हुआ।
घटना: तीन दिन पहले नौल्था गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान, छह साल की बच्ची विधि पानी के टब में डूबी हुई मिली। शुरुआत में इसे एक हादसा समझा गया।
खुलासा: विधि के रिटायर पुलिसकर्मी दादा, पालसिंह, और पुलिस को शक हुआ, जब उन्होंने देखा कि विधि का सिर पानी भरे टब में डूबा था और पूनम के कपड़े भी भीगे हुए थे। जांच में पता चला कि यह डूबने से हुई मौत नहीं, बल्कि हत्या थी।
पुलिस ने विधि की चाची पूनम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पूनम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पूनम ने स्वीकार किया कि उसने ही भतीजी विधि को पानी में डुबोकर मारा था। उसने बताया कि उसने इससे पहले खुद के बेटे शुभम सहित तीन और बच्चों की जान ली है।
महिला ने बताया कि उसे सुंदर बच्चों से नफरत थी। वह नहीं चाहती थी कि उससे ज्यादा सुंदर कोई और दिखे। इसी वजह से उसने रिश्तेदारों की दो मासूम बच्चियों को मारा और लोगों को शक न हो, इसलिए उसने अपने बेटे को भी मार डाला।
पूनम ने पूछताछ में चार मासूमों की हत्याएं स्वीकार की हैं।
दो हत्याएं (जनवरी 2023): 12 जनवरी 2023 को घर में पानी के टैंक में पूनम के बेटे शुभम और उसकी भांजी इशिका के शव मिले थे।
तीसरी हत्या (19 अगस्त): पूनम अपने मायके सिवाह में रहती थी। उसने 19 अगस्त को अपने साथ सोई हुई बच्ची जिया को घर के पीछे बने पानी के होद में डुबो दिया था।
चौथी हत्या (1 दिसंबर): पूनम ने अपने जेठ की बेटी विधि की हत्या के लिए शादी वाला दिन चुना। उसने बताया कि उसने 2023 में भी एकादशी के दिन हत्या की थी और विधि की हत्या भी एकादशी के दिन की।
पूनम की इन हरकतों से गांव के लोग हैरान हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पूनम लंबे समय से अजीब हरकतें करती थी। उस पर तंत्र क्रिया कराए जाने का शक भी जताया जा रहा है। वह कई बार अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगती थी या पड़ोस के मृत युवक का नाम लेकर कहती थी, "मैंने मारे हैं बच्चे।"
पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर, जिया के पिता दीपक ने भी अब हत्या का केस दर्ज कराया है। पूनम एमए-बीएड शिक्षित है और उसका पति नवीन किसान है, जो गोहाना में वाशिंग स्टेशन चलाता है। इस दम्पति का एक डेढ़ साल का बेटा और है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।
