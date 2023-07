नई दिल्ली। नए हफ्ते की शुरुआत के साथ संसद के मानसून सत्र में सोमवार से एक बार फिर कामकाज शुरू होगा। आशंका है कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी रख सकता है। विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. के 21 सांसद मणिपुर का दौरा कर दिल्ली पहुंचे हैं।

#WATCH | AAP MP Raghav Chadha, says "This ordinance that will be introduced in the Parliament today is undemocratic. This is not just against the Constitution of the country but also against the 1.2 crore people in Delhi. BJP has understood that are finished in Delhi so their… pic.twitter.com/20tVmggqFQ

— ANI (@ANI) July 31, 2023