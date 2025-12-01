Parliament Controversy: 'ये काटता नहीं है...', कुत्ते के साथ पार्लियामेंट पहुंची कांग्रेस MP, भाजपा ने की एक्शन की मांग

डिजिटल डेस्क: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होते ही देश की राजनीति एक बार फिर (गरमा Parliament Winter Session Controversy) गई। विपक्ष के जोरदार हंगामे, सदन की स्थगित होती कार्यवाही और तीखी नोकझोंक के बीच संसद परिसर में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसने माहौल का रूख ही बदल दिया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते के साथ संसद भवन पहुंचीं। सुरक्षा के सख्त प्रोटोकॉल वाले क्षेत्र में उनके इस कदम ने सभी को चौंका दिया और यह घटना तुरंत चर्चा में आ गई। कई सांसदों ने इसे अनुचित बताया और इसे नियमों के विरुद्ध माना।

मीडिया के सवालों पर तीखा तंज मामला तब सुर्खियों में और उभर आया जब मीडिया कर्मियों ने रेणुका चौधरी से इस पर सवाल पूछा। उन्होंने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि यदि एक "गूंगा जानवर" परिसर में आ गया तो इसमें क्या समस्या है। उन्होंने बताया कि उनका कुत्ता शांत स्वभाव का है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी संदर्भ में उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि काटने वाले तो संसद के अंदर मौजूद कुछ लोग हैं, न कि उनका पालतू कुत्ता। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया।