    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 11:53:26 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 12:08:31 AM (IST)
    Air India की दिल्ली-दुबई फ्लाइट में कॉकरोच को मिली ‘फांसी’, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
    2. सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद यूजर्स के बीच छिड़ी जंग

    डिजिटल डेस्क। शनिवार को सोशल मीडिया पर एअर इंडिया की एक फ्लाइट से जुड़ा दिलचस्प पोस्ट अचानक चर्चा में आ गया। इस पोस्ट में दिल्ली से दुबई जाने वाली एअर इंडिया उड़ान की केबिन क्रू लॉगबुक का एक पन्ना साझा किया गया था।

    लॉगबुक में दर्ज जानकारी के अनुसार, उड़ान के दौरान एक यात्री को जिंदा कॉकरोच मिला। तय प्रक्रिया के मुताबिक, यात्री की शिकायत दर्ज करने के साथ ही उसके समाधान का उल्लेख भी लॉगबुक में किया जाता है। इसी "समाधान" ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं।


    क्या लिखा मिला

    दरअसल, क्रू मेंबर ने रेक्टिफिकेशन कॉलम में लिखा "Cockroach hanged until death" यानी कॉकरोच को फांसी देकर मौत के घाट उतार दिया गया। लॉगबुक में यह एंट्री 24 अक्टूबर 2025 की तारीख के साथ दर्ज है। जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि कॉकरोच को फांसी देना नाइंसाफी है, उसे सीधे कुचल देना चाहिए था, जबकि कुछ लोगों ने इसे हास्यास्पद बताया। इस मामले पर एअर इंडिया का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।

