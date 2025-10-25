Winter Weather Update: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में साइक्लोन, MP-CG सहित कई राज्यों में IMD का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: मानसून के लौटने के बाद देश के कई राज्यों में मौसम ठंडा (Winter Weather Update Today) होने लगा था, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे दो चक्रवाती तंत्रों (Cyclonic Systems) ने मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले कुछ दिनों में दक्षिणी और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain Alert) हो सकती है।

MP में भोपाल से जबलपुर तक IMD का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों में अगले चार दिनों तक बादल छाए रहने और बौछारें पड़ने की संभावना है।

CG में बदल रहा मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर सक्रिय चक्रवाती प्रणाली के प्रभाव से अगले पांच दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में और मजबूत हो सकता है। UP के तापमान में भी गिरावट उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण पहले उमस बढ़ी थी, लेकिन अब हवा का रुख बदलने से तापमान गिरने लगा है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है। 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है।