Winter Weather Update: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में साइक्लोन, MP-CG सहित कई राज्यों में IMD का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: मानसून के लौटने के बाद देश के कई राज्यों में मौसम ठंडा (Winter Weather Update Today) होने लगा था, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे दो चक्रवाती तंत्रों (Cyclonic Systems) ने मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले कुछ दिनों में दक्षिणी और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain Alert) हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों में अगले चार दिनों तक बादल छाए रहने और बौछारें पड़ने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर सक्रिय चक्रवाती प्रणाली के प्रभाव से अगले पांच दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में और मजबूत हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण पहले उमस बढ़ी थी, लेकिन अब हवा का रुख बदलने से तापमान गिरने लगा है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है। 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है।
IMD Weather Alert:
Heavy to very heavy rainfall is likely over several southern and eastern states in the coming days.
States affected: Tamil Nadu, Kerala, Coastal Karnataka, Andhra Pradesh, Rayalaseema, Odisha, Saurashtra & Chhattisgarh.
Dates: Oct 26–30, 2025
🌧️ Extremely… pic.twitter.com/pA06u8Pvrs
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2025
तमिलनाडु में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। चेन्नई, नागपट्टिनम, कुड्डालोर और तिरुनेलवेली जैसे जिलों में आज से लेकर 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
यह भी पढ़ें- त्योहारों के बीच फेल हुई IRCTC वेबसाइट, ‘साइट अनरीचेबल’ मैसेज से यूजर्स परेशान, तत्काल टिकट बुकिंग में दिक्कत
झारखंड में रांची और आसपास के इलाकों में दिन में गर्मी और रात में ठंड का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, 28 अक्टूबर को रांची में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है, जबकि 29 अक्टूबर से तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है।
A) #Depression over eastcentral #Arabian Sea
The Depression over eastcentral Arabian Sea moved west-northwestwards with a speed of 12 kmph during past 6 hours and lay centered at 1130 hrs IST of today, the 25th October 2025, over the same region, near latitude 16.6°N &… pic.twitter.com/mMrhbadsNi
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2025
आने वाले दिनों में तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, ओडिशा, सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।