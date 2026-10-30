क्या विदेश जाने के लिए नहीं लगेगा पासपोर्ट? 1 नवंबर से डिजी यात्रा के लिए 7 प्रमुख एयरपोर्ट पर शुरू होगा ट्रायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर औपचारिकताओं को सुगम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। घरेलू उड़ानों में सफल प्रयोग के बाद अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी 'डिजी यात्रा' (Digi Yatra) प्रणाली का दायरा बढ़ाया जा रहा है। 1 नवंबर से देश के सात प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसका विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जो दिसंबर तक जारी रहेगा।

यात्रियों को क्या लाभ होगा? वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, विदेश यात्रा के दौरान यात्रियों को टर्मिनल में प्रवेश, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग गेट जैसे कई पड़ावों पर बार-बार अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद चेहरे की पहचान के माध्यम से पहचान का सत्यापन पहले ही डिजिटल रूप से हो जाएगा। इससे यात्रियों को बार-बार भौतिक दस्तावेज निकालने और जांच चौकियों पर लंबी कतारों में समय बिताने की परेशानी से राहत मिलेगी।