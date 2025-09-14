PM Kisan Yojana: दिवाली से पहले मिल जाएगी 21वीं किस्त! तुरंत करें ये काम वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपए

एजेंसी, नईदिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana 21st Installmenet Update) का लाभ देशभर के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 6000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान भाई 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सरकार की ओर से एक अहम अपडेट आया है, जो सीधे किसानों को प्रभावित करेगा।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर दिए गए अपडेट के अनुसार, जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या मालिकाना हक लिया है, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। यह नियम उन परिवारों पर भी लागू होगा, जहां पति-पत्नी, माता-पिता या 18 साल से ऊपर के सदस्य एक से अधिक बार योजना का लाभ ले रहे हैं।
सरकार ने साफ किया है कि अगर किसानों ने तय समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उनकी 21वीं किस्त रोक दी जाएगी। जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, तब तक पैसा उनके खाते में नहीं आएगा।
किसानों के बीच यह सवाल लगातार बना हुआ है कि अगली किस्त उनके खातों में कब ट्रांसफर होगी। पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से पीएम मोदी ने जारी की थी, जिसमें 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये भेजे गए थे। अकेले बिहार के 75 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला।
अब उम्मीद जताई जा रही है कि 21वीं किस्त अक्टूबर में दिवाली से पहले किसानों के खातों में पहुंच सकती है। पिछले सालों में किस्त अगस्त से नवंबर के बीच आई है। 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को, 2023 में 15 नवंबर को और 2022 में 17 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है, इसलिए अनुमान है कि त्योहारों से पहले राशि मिल सकती है।
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग सितंबर के अंत तक तारीखों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में संभावना है कि केंद्र सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले ही किसानों के खाते में किस्त की रकम डाल दे। यानी अक्टूबर के पहले या मध्य सप्ताह में ही पैसा जारी होने की प्रबल संभावना है।
सरकार का यह अपडेट स्पष्ट करता है कि लाभ उठाने वाले किसानों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। यदि वेरिफिकेशन समय पर पूरा नहीं किया गया तो किस्त अटक सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपनी स्थिति चेक करें और यदि आवश्यक हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
