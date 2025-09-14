PM Kisan Yojana: दिवाली से पहले मिल जाएगी 21वीं किस्त! तुरंत करें ये काम वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपए

मेरी खबरें
    PM Kisan Scheme 21st Installment Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए सरकार ने अहम अपडेट जारी किया है। PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 21वीं किस्त अक्टूबर में आने की संभावना है। सरकार दीपावली से पहले भुगतान कर सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 11:39:04 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 11:39:04 AM (IST)
    HighLights

    1. PM किसान की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म
    2. बिहार चुनाव से पहले जारी हो सकती है किस्त
    3. वेरिफिकेशन नहीं तो नहीं मिलेंगे 2,000 रुपए

    एजेंसी, नईदिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana 21st Installmenet Update) का लाभ देशभर के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 6000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान भाई 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सरकार की ओर से एक अहम अपडेट आया है, जो सीधे किसानों को प्रभावित करेगा।

    naidunia_image

    इन लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी

    योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर दिए गए अपडेट के अनुसार, जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या मालिकाना हक लिया है, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। यह नियम उन परिवारों पर भी लागू होगा, जहां पति-पत्नी, माता-पिता या 18 साल से ऊपर के सदस्य एक से अधिक बार योजना का लाभ ले रहे हैं।

    सरकार ने साफ किया है कि अगर किसानों ने तय समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उनकी 21वीं किस्त रोक दी जाएगी। जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, तब तक पैसा उनके खाते में नहीं आएगा।

    PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त कब तक आएगी?

    किसानों के बीच यह सवाल लगातार बना हुआ है कि अगली किस्त उनके खातों में कब ट्रांसफर होगी। पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से पीएम मोदी ने जारी की थी, जिसमें 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये भेजे गए थे। अकेले बिहार के 75 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला।

    अब उम्मीद जताई जा रही है कि 21वीं किस्त अक्टूबर में दिवाली से पहले किसानों के खातों में पहुंच सकती है। पिछले सालों में किस्त अगस्त से नवंबर के बीच आई है। 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को, 2023 में 15 नवंबर को और 2022 में 17 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है, इसलिए अनुमान है कि त्योहारों से पहले राशि मिल सकती है।

    चुनावी मौसम में किस्त जारी होने की संभावना

    बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग सितंबर के अंत तक तारीखों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में संभावना है कि केंद्र सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले ही किसानों के खाते में किस्त की रकम डाल दे। यानी अक्टूबर के पहले या मध्य सप्ताह में ही पैसा जारी होने की प्रबल संभावना है।

    किसानों के लिए चेतावनी

    सरकार का यह अपडेट स्पष्ट करता है कि लाभ उठाने वाले किसानों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। यदि वेरिफिकेशन समय पर पूरा नहीं किया गया तो किस्त अटक सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपनी स्थिति चेक करें और यदि आवश्यक हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें।

