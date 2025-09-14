PM Kisan Yojana: दिवाली से पहले मिल जाएगी 21वीं किस्त! तुरंत करें ये काम वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपए

एजेंसी, नईदिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana 21st Installmenet Update) का लाभ देशभर के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 6000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान भाई 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सरकार की ओर से एक अहम अपडेट आया है, जो सीधे किसानों को प्रभावित करेगा।

इन लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर दिए गए अपडेट के अनुसार, जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या मालिकाना हक लिया है, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। यह नियम उन परिवारों पर भी लागू होगा, जहां पति-पत्नी, माता-पिता या 18 साल से ऊपर के सदस्य एक से अधिक बार योजना का लाभ ले रहे हैं।