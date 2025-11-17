मेरी खबरें
    PM-KISAN Yojana: खत्म हुआ किसानों का इंतजार, इस दिन मिलेगी 21वीं किस्त; ऐसे जानिए आपका नाम है या नहीं

    PM KISAN के 21वीं किस्त की की तारीख की घोषणा सरकार की ओर से कर दी गई है। बुधवार 19 नवंबर को योजना की अगली किस्त किसानों के खाते में आ जाएगी। किस्त के रूप में 2000 हजार रुपये किसानों के खाते में आएंगे। यह साल 2025 की अंतिम किस्त है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 01:44:32 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 01:53:32 PM (IST)
    पीएम किसान की 21 वीं किस्त बुधवार को जारी होगी

    HighLights

    1. बुधवार को योजना की 21वीं किस्त किसानों के खाते में
    2. यह इस साल योजना की तीसरी और अंतिम किस्त होगी
    3. वेबसाइट पर जाकर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं

    डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN) की 21वीं किस्त की राह तक रहे किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बुधवार 19 नवंबर को योजना की 21वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसे लेकर पीएम किसान योजना के ऑफिशियल एक्स अकांउट से जानकारी पोस्ट की गई है।

    19 नवबंर को किसानों के खाते में योजना की 21 वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएगें। केंद्र सरकार की ओर से एक साल में 3 किस्तों में किसानों के खाते में 6 हजार रुपये डाले जाते हैं। पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। हालांकि कुछ किसानों का पैसा अटक सकता है। क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों कुछ शर्तों को पूरा करना होता हैं।


    ऐसे देखें लिस्ट में अपना नाम

    किन किसानों को अगली किस्त मिलेगी, यह जानना बहुत आसान है। किसान पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है-

    • पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए।

    • साइट पर Farmer Corner के Beneficiary List पर जाए।

    • मांगी गई जानकारी जैसे अपना राज्य, जिला और गांव चुनकर Get Report वाले सेक्शन पर क्लिक करें।

    • यदि इसमें नाम दिखता है, तो आपको किस्त मिलेगी। अगर यहां नाम नहीं है, तो किस्त का पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे।

    ऐसे करें आसानी से e-KYC

    बता दें कि जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, जमीन से जुड़ी जानकारी पूरी नहीं है या गलत है। ऐसे किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द अपनी सारी जानकारी और केवाई पूरी कर लें।

    • स्टेप 1- सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

    • स्टेप 2- लॉगिन करने के बाद e-KYC का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।

    • स्टेप 3- यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर, Search पर क्लिक करें।

    • स्टेप 4- इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर, Get OTP पर क्लिक करना होगा।

    • स्टेप 5- ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा, इसे दर्ज करें।

    • स्टेप 6- ओटीपी डालते ही e-KYC पूरा हो जाएगा। मोबाइल नंबर पर सफल ई-केवाईसी से जुड़ा एक मैसेज भी आएगा।

    अगर किसानों का नाम वेबसाइट की लिस्ट में नहीं है, तो किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं। यदि ई-केवाईसी नहीं होने के कारण किस्त की राशि नहीं मिल रही है, तो किसान आसानी से अपना केवाईसी करा सकते हैं।

