PM-KISAN Yojana: खत्म हुआ किसानों का इंतजार, इस दिन मिलेगी 21वीं किस्त; ऐसे जानिए आपका नाम है या नहीं

डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN) की 21वीं किस्त की राह तक रहे किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बुधवार 19 नवंबर को योजना की 21वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसे लेकर पीएम किसान योजना के ऑफिशियल एक्स अकांउट से जानकारी पोस्ट की गई है।
19 नवबंर को किसानों के खाते में योजना की 21 वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएगें। केंद्र सरकार की ओर से एक साल में 3 किस्तों में किसानों के खाते में 6 हजार रुपये डाले जाते हैं। पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। हालांकि कुछ किसानों का पैसा अटक सकता है। क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों कुछ शर्तों को पूरा करना होता हैं।
ऐसे देखें लिस्ट में अपना नाम
किन किसानों को अगली किस्त मिलेगी, यह जानना बहुत आसान है। किसान पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है-
बता दें कि जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, जमीन से जुड़ी जानकारी पूरी नहीं है या गलत है। ऐसे किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द अपनी सारी जानकारी और केवाई पूरी कर लें।
अगर किसानों का नाम वेबसाइट की लिस्ट में नहीं है, तो किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं। यदि ई-केवाईसी नहीं होने के कारण किस्त की राशि नहीं मिल रही है, तो किसान आसानी से अपना केवाईसी करा सकते हैं।