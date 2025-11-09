मेरी खबरें
    PM Kisan Yojana: महीनों से इंतजार कर रहे किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, जानें किस दिन आएगी 21वीं किस्त

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता लगातार बनी हुई है। अब तक योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जबकि 21वीं किस्त का इंतजार लंबे समय से जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 05:41:14 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 05:41:14 AM (IST)
    1. 21वीं किस्त को लेकर उत्सुकता लगातार बनी हुई है
    2. अब तक योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं

    डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता लगातार बनी हुई है। अब तक योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जबकि 21वीं किस्त का इंतजार लंबे समय से जारी है। पिछली यानी 20वीं किस्त का भुगतान 2 अगस्त को किया गया था। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना बीत चुका है, लेकिन किसानों के खाते में नई किस्त अभी तक नहीं आई है।

    चार राज्यों को पहले ही मिल चुकी 21वीं किस्त

    पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को 21वीं किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। भारी बारिश और फसल नुकसान के चलते केंद्र सरकार ने इन चार राज्यों के किसानों के खाते में सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में 2-2 हजार रुपये भेजे थे।


    इस दिन के बाद आ सकती है किस्त

    देश के बाकी राज्यों में किसानों को अब 14 नवंबर के बाद ही किस्त मिलने की उम्मीद है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। इसलिए संभावना है कि 14 नवंबर के बाद किसानों के खातों में 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।

    हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े में भुगतान संभव है।

    योजना का लाभ

    पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जिससे सालाना 6,000 रुपये की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाती है। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों की आर्थिक मदद के उद्देश्य से की गई थी। अब तक इसकी 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

