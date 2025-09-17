PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री मोदी को हर महीने कितने रुपये मिलती है सैलरी, यहां देखें हर महीने कितना कमाते हैं पीएम मोदी

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। PM Narendra Modi Salary: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन (PM Modi 75th Birthday 2025) है। बुधवार 17 सितंबर को वह 75 वर्ष के हो गए। इस मौके पर पूरे देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। जन्मदिन के साथ-साथ लोग उनके जीवन, सफर और भारत के विकास में उनके योगदान को याद कर रहे हैं। इसी बीच एक चर्चा उनकी सैलरी को लेकर भी हो रही है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री को कितनी तनख्वाह मिलती है।

नरेंद्र दामोदरदास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ था। वे 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वाराणसी से सांसद मोदी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े हुए हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले नेता भी हैं।

पीएम मोदी का सफर और पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री की सैलरी को लेकर भ्रांतियां

आम धारणा है कि प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा वेतन मिलता होगा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड इस धारणा को गलत साबित करते हैं। प्रधानमंत्री की सैलरी निश्चित और पारदर्शी है। इसमें अलग-अलग भत्ते और सुविधाएं भी शामिल होती हैं।

कितनी मिलती है सैलरी

मूल वेतन: ₹50,000/माह

आबकारी भत्ता: ₹3,000/माह

दैनिक भत्ता: ₹62,000/माह

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: ₹45,000/माह

इन सबको मिलाकर कुल वेतन ₹1.66 लाख प्रतिमाह के आसपास आता है। यानी सालाना आय करीब ₹19.2 लाख होती है।

सैलरी के अलावा सुविधाएं

प्रधानमंत्री को वेतन के साथ-साथ कई तरह की विशेष सुविधाएं मिलती हैं।

आधिकारिक निवास: 7, लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली

एसपीजी द्वारा सुरक्षा और कर्मचारियों की टीम

एयर इंडिया वन से आधिकारिक यात्राएं

नौकरी के बाद आजीवन पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं

PM Modi Net Worth

2024 लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति करीब ₹3.02 करोड़ है। उस समय उनके पास केवल ₹52,920 नकद थे।

सैलरी में पिछले वर्षों का बदलाव

2010: ₹1.35 लाख/माह

2015: ₹1.50 लाख/माह

2020: ₹1.60 लाख/माह

2023: कोई बदलाव नहीं

2025: अब भी वही राशि

पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री के वेतन में कोई इजाफा नहीं हुआ है।

