    PM Modi Birthday: नरेंद्र मोदी की संपत्ति और दौलत, 13 साल CM और 11 साल PM बनने के बाद क्या-क्या है उनके पास

    साल 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार वे 2014 में पीएम बने थे। इससे पहले वे 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, यानी करीब 13 साल CM और 11 साल पीएम।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 08:12:50 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 08:14:58 AM (IST)
    HighLights

    1. साल 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने
    2. पहली बार वे 2014 में पीएम बने थे, यानी करीब 13 साल CM और 11 साल पीएम
    3. 24 सालों तक सीएम और पीएम रहने के बावजूद उनकी निजी संपत्ति बहुत सीमित है

    डिजिटल डेस्क,इंदौर। साल 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार वे 2014 में पीएम बने थे। इससे पहले वे 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, यानी करीब 13 साल CM और 11 साल पीएम।

    24 सालों तक सीएम और पीएम रहने के बावजूद उनकी निजी संपत्ति (PM Narendra Modi Net Worth) बहुत सीमित है। पिछले 18 सालों में उनकी संपत्ति में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई।

    कुल संपत्ति

    लोकसभा चुनावों में दिए गए हलफनामे के अनुसार पीएम मोदी की कुल संपत्ति 3.02 करोड़ रुपये है। उनका कोई कर्ज नहीं है। इसमें 52,920 रुपये नकद हैं, लेकिन कोई घर या जमीन नहीं है।

    संपत्ति का ब्रेकअप

    • कैश: 52,920 रुपये

    • SBI में एफडी और ब्याज: 2.85 करोड़ रुपये

    • SBI डिपॉजिट: 80,304 रुपये

    • नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (ब्याज सहित): 9.12 लाख रुपये

    • गोल्ड रिंग: 2.67 लाख रुपये

    • अन्य संपत्तियां (क्लेम/इंटरेस्ट): 3.33 लाख रुपये

    पीएम मोदी के पास नहीं है

    • आवासीय/कमर्शियल बिल्डिंग

    • खेती की जमीन या प्लॉट

    • घर

    • बीमा पॉलिसी

    • कोई गाड़ी

    • कर्ज

    संपत्ति में पिछले वर्षों का बदलाव

    • 2007: 42,56,426 रुपये

    • 2012: 1,33,42,842 रुपये

    • 2014: 1,26,12,288 रुपये

    • 2015: 1,41,14,893 रुपये

    • 2016: 1,73,36,996 रुपये

    • 2017: 2,00,13,403 रुपये

    • 2019: 2,51,36,119 रुपये

    • 2024: 3,02,06,889 रुपये

    आईटीआर में कुल आय

    • 2018–2019: 11,14,230 रुपये

    • 2019–2020: 17,20,760 रुपये

    • 2020–2021: 17,07,930 रुपये

    • 2021–2022: 15,41,870 रुपये

    • 2022–2023: 23,56,080 रुपये

    पीएम मोदी की संपत्ति में समय के साथ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन निजी संपत्ति अभी भी सीमित है।

