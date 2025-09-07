GST सुधारों के लिए सम्मानित किए जाएंगे PM Modi, संसद में BJP सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला आज से

एजेंसी, नई दिल्ली: संसद परिसर में रविवार से भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जीएसटी सुधारों के लिए सम्मानित किए जाने की संभावना है। इस कार्यशाला की योजना कई दिन पहले बनाई गई थी और खुद प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद सांसद प्रधानमंत्री को सम्मानित करेंगे।
भाजपा का मानना है कि नए जीएसटी स्लैब से Tax का बोझ आम जनता पर कम होगा और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। पार्टी और उसके सहयोगी दलों को उम्मीद है कि कई वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से जनता की भावनाएं सकारात्मक हुई हैं, जिसका लाभ नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है।
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए बताया कि यह बैठक मोदी की हालिया जापान और चीन यात्रा से लौटने के बाद हुई।
वहीं, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास पर आठ सितंबर को राजग सांसदों के लिए आयोजित डिनर रद्द कर दिया गया है। यह कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले तय किया गया था। इसके अलावा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार रात होने वाला डिनर भी स्थगित कर दिया गया है।
इस कार्यशाला और कार्यक्रमों के जरिए भाजपा सांसद संगठनात्मक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही, पीएम मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों की सफलता को रेखांकित करते हुए उन्हें सम्मानित करने का अवसर भी मिलेगा।
यह भी पढ़ें- Navratri पर सरकार का बड़ा गिफ्ट : 375 वस्तुओं पर घटा GST, कंपनियों को रेट कम करने के सख्त निर्देश