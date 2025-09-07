GST सुधारों के लिए सम्मानित किए जाएंगे PM Modi, संसद में BJP सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला आज से

एजेंसी, नई दिल्ली: संसद परिसर में रविवार से भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जीएसटी सुधारों के लिए सम्मानित किए जाने की संभावना है। इस कार्यशाला की योजना कई दिन पहले बनाई गई थी और खुद प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद सांसद प्रधानमंत्री को सम्मानित करेंगे।

Tax का बोझ होगा कम भाजपा का मानना है कि नए जीएसटी स्लैब से Tax का बोझ आम जनता पर कम होगा और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। पार्टी और उसके सहयोगी दलों को उम्मीद है कि कई वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से जनता की भावनाएं सकारात्मक हुई हैं, जिसका लाभ नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है।