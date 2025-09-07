मेरी खबरें
    GST सुधारों के लिए सम्मानित किए जाएंगे PM Modi, संसद में BJP सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला आज से

    भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला रविवार से संसद परिसर में शुरू हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को GST सुधारों के लिए सम्मानित किया जाएगा। नए जीएसटी स्लैब (New Tax Slab) से कर का बोझ कम होने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही, हाल की राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीतियों पर भी चर्चा होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 07:03:52 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 07:03:52 AM (IST)
    जीएसटी सुधारों के लिए सम्मानित किए जाएंगे पीएम मोदी (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. संसद परिसर में भाजपा सांसदों की कार्यशाला
    2. जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी का सम्मान
    3. राष्ट्रपति मुर्मु से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात

    एजेंसी, नई दिल्ली: संसद परिसर में रविवार से भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जीएसटी सुधारों के लिए सम्मानित किए जाने की संभावना है। इस कार्यशाला की योजना कई दिन पहले बनाई गई थी और खुद प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद सांसद प्रधानमंत्री को सम्मानित करेंगे।

    Tax का बोझ होगा कम

    भाजपा का मानना है कि नए जीएसटी स्लैब से Tax का बोझ आम जनता पर कम होगा और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। पार्टी और उसके सहयोगी दलों को उम्मीद है कि कई वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से जनता की भावनाएं सकारात्मक हुई हैं, जिसका लाभ नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है।

    इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए बताया कि यह बैठक मोदी की हालिया जापान और चीन यात्रा से लौटने के बाद हुई।

    पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में बाढ़

    वहीं, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास पर आठ सितंबर को राजग सांसदों के लिए आयोजित डिनर रद्द कर दिया गया है। यह कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले तय किया गया था। इसके अलावा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार रात होने वाला डिनर भी स्थगित कर दिया गया है।

    इस कार्यशाला और कार्यक्रमों के जरिए भाजपा सांसद संगठनात्मक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही, पीएम मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों की सफलता को रेखांकित करते हुए उन्हें सम्मानित करने का अवसर भी मिलेगा।

