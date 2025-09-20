'आत्मनिर्भरता से ही देश का भविष्य सुरक्षित...', गुजरात दौरे पर PM Modi का संदेश, ₹34 हजार करोड़ की दी सौगात

एजेंसी, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात दौरे (PM Modi in Bhavnagar Gujarat) पर थे। इस दौरान भावनगर में उनका एक किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। हवाई अड्डे से शुरू हुआ यह रोड शो गांधी मैदान तक पहुंचा। इस दौरान लोगों ने उन पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। सड़कों के दोनों ओर “ऑपरेशन सिंदूर विजय” और “जीएसटी सुधारों” के लिए आभार व्यक्त करने वाले पोस्टर लगे हुए थे।
गांधी मैदान से आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें ‘समुद्र से समृद्धि’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के सामने ‘विश्वबंधु’ की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है।
#WATCH | Gujarat | Addressing a public rally in Bhavnagar, PM Modi says, "I have come to Bhavnagar at a time when the holy festival of Navratri is about to start. This time, because of the reduced GST rates, the markets will be more colourful... I apologise for speaking in Hindi… pic.twitter.com/3P5KROM0GP
— ANI (@ANI) September 20, 2025
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और देश नहीं, बल्कि विदेशी निर्भरता है। उन्होंने कहा, “जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ही हमारी असफलता होगी। हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना ही होगा।”
पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश भारत को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो हमारे स्वाभिमान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने गुजराती कहावत का जिक्र करते हुए कहा, “सौ समस्याओं की एक ही दवा है, और वह है भारत का आत्मनिर्भर बनना।”
#WATCH | Gujarat | Addressing a public rally in Bhavnagar, PM Modi says, "... The shipping sector is one of the major examples of the loss our nation had to bear. India was a global maritime power for a very long time. We were the biggest shipbuilding centre in the world... We… pic.twitter.com/gG59ybtGKh
— ANI (@ANI) September 20, 2025
रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़कों के दोनों ओर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। माहौल पूरी तरह चुनावी रैली जैसा था। लोगों ने “मोदी-मोदी” के नारे लगाए।
अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मुंबई के इंदिरा डाक पर बने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। यह टर्मिनल समुद्री यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा।
पीएम मोदी का गुजरात दौरा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसमें विकास और आत्मनिर्भरता का संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा और 1.4 अरब देशवासियों का भविष्य केवल आत्मनिर्भर भारत की नींव पर टिका होगा।
