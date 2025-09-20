'आत्मनिर्भरता से ही देश का भविष्य सुरक्षित...', गुजरात दौरे पर PM Modi का संदेश, ₹34 हजार करोड़ की दी सौगात

एजेंसी, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात दौरे (PM Modi in Bhavnagar Gujarat) पर थे। इस दौरान भावनगर में उनका एक किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। हवाई अड्डे से शुरू हुआ यह रोड शो गांधी मैदान तक पहुंचा। इस दौरान लोगों ने उन पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। सड़कों के दोनों ओर “ऑपरेशन सिंदूर विजय” और “जीएसटी सुधारों” के लिए आभार व्यक्त करने वाले पोस्टर लगे हुए थे।

पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत पर जोर गांधी मैदान से आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें ‘समुद्र से समृद्धि’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के सामने ‘विश्वबंधु’ की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है।