    'आत्मनिर्भरता से ही देश का भविष्य सुरक्षित...', गुजरात दौरे पर PM Modi का संदेश, ₹34 हजार करोड़ की दी सौगात

    PM Modi in Bhavnagar : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे। भावनगर में उनका रोड शो ऐतिहासिक रहा, जिसमें लोगों का अपार स्नेह देखने को मिला। फूलों की बारिश और ‘ऑपरेशन सिंदूर विजय’ जैसे पोस्टरों के बीच पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया। उन्होंने 34,200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और आत्मनिर्भर भारत को सौ समस्याओं का एक ही इलाज बताया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 12:59:27 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 01:06:23 PM (IST)
    गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी का रोड शो।

    1. पीएम मोदी का भावनगर गुजरात में रोड शो
    2. आत्मनिर्भर भारत पर पीएम मोदी का जोर
    3. 34 हजार करोड़ की विकास परियोजनाएं

    एजेंसी, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात दौरे (PM Modi in Bhavnagar Gujarat) पर थे। इस दौरान भावनगर में उनका एक किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। हवाई अड्डे से शुरू हुआ यह रोड शो गांधी मैदान तक पहुंचा। इस दौरान लोगों ने उन पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। सड़कों के दोनों ओर “ऑपरेशन सिंदूर विजय” और “जीएसटी सुधारों” के लिए आभार व्यक्त करने वाले पोस्टर लगे हुए थे।

    पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत पर जोर

    गांधी मैदान से आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें ‘समुद्र से समृद्धि’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के सामने ‘विश्वबंधु’ की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और देश नहीं, बल्कि विदेशी निर्भरता है। उन्होंने कहा, “जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ही हमारी असफलता होगी। हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना ही होगा।”

    आत्मनिर्भरता ही समाधान

    पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश भारत को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो हमारे स्वाभिमान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने गुजराती कहावत का जिक्र करते हुए कहा, “सौ समस्याओं की एक ही दवा है, और वह है भारत का आत्मनिर्भर बनना।”

    रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़कों के दोनों ओर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। माहौल पूरी तरह चुनावी रैली जैसा था। लोगों ने “मोदी-मोदी” के नारे लगाए।

    मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन

    अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मुंबई के इंदिरा डाक पर बने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। यह टर्मिनल समुद्री यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा।

    विकास और आत्मनिर्भरता का संकल्प

    पीएम मोदी का गुजरात दौरा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसमें विकास और आत्मनिर्भरता का संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा और 1.4 अरब देशवासियों का भविष्य केवल आत्मनिर्भर भारत की नींव पर टिका होगा।

