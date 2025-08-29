मेरी खबरें
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के टोक्यो पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वे जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच अहम मानी जा रही है। इसके बाद पीएम चीन में SCO बैठक में शामिल होंगे।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 06:47:03 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 06:47:03 AM (IST)
    PM Modi Japan Visit: जापान पहुंचे पीएम मोदी, वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम चर्चा
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के टोक्यो पहुंच गए हैं (फोटो- एएनआई)

    HighLights

    1. पीएम मोदी टोक्यो में 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
    2. व्यापार, रक्षा और निवेश सहयोग उनकी यात्रा के मुख्य एजेंडे होंगे।
    3. जापान के बाद पीएम मोदी चीन जाएंगे और SCO की बैठक में भाग लेंगे।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक प्रस्तुतियों के साथ माहौल को और भी खास बना दिया। पीएम मोदी, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे हैं। इस दौरान वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

    जापानी प्रधानमंत्री से मुलाकात

    यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष शिगेरु इशिबा से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वार्ता को खास माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर भारी टैरिफ लगाया है, जिससे भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव आया है।

    जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात

    पीएम मोदी टोक्यो में जापानी उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं से भी भेंट करेंगे। इस दौरान निवेश को बढ़ावा देने और भारत-जापान के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत होने की संभावना है। जापानी कंपनियों को भारत में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

    चीन यात्रा भी तय

    जापान यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन रवाना होंगे। वे वहां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की 25वीं बैठक में भाग लेंगे। इस मंच पर क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग और आर्थिक विकास जैसे विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

    पीएम मोदी का संदेश

    जापान रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि उन्हें विश्वास है कि जापान और चीन की यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। साथ ही ये दौरें क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा तथा सतत विकास में भी योगदान देंगे।

