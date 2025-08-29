PM Modi Japan Visit: जापान पहुंचे पीएम मोदी, वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक प्रस्तुतियों के साथ माहौल को और भी खास बना दिया। पीएम मोदी, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे हैं। इस दौरान वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

जापानी प्रधानमंत्री से मुलाकात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष शिगेरु इशिबा से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वार्ता को खास माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर भारी टैरिफ लगाया है, जिससे भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव आया है।