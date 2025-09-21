मेरी खबरें
    राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी की सभा में PM मोदी की मां को गाली, RJD ने बताया भाजपा का प्रपंच

    बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव की सभा के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी की मां को गाली देने का वीडियो सामने आया है। भाजपा विधायक लखेंदर पासवान ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और राजद पर निशाना साधा है। वहीं राजद की ओर से वीडियो पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की गई है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 09:30:02 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 09:46:33 AM (IST)
    तेजस्वी यादव की सभा से प्रधानमंत्री की मां को गाली

    HighLights

    1. तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को गाली
    2. भाजपा विधायक लखेंडर ने फेसबुक पर डाला वीडियो
    3. राजद ने वीडियो पर जाताया संदेह, कहा-भाजपा का प्रपंच

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में चुनाव से पहले बयानबाजी और राजनीतिक हतकंडे अपनाने का दौर जारी है। चुनावी सरगर्मी के बीच पक्ष-विपक्ष के नेता मंच से एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और बयान दे रहे हैं। इन बयानबाजियों और भाषणों के बीच कई बार नेता ऐसी बातें बोल जाते हैं, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए।

    अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले में तुल पकड़ी थी, इस पर जमकर राजनीति हुई। मामला अभी ठंडा हुआ ही था कि एक बार फिर भाजपा ने राजद नेता तेजस्वी यादव के सभा के दौरान प्रधानमंत्री की मां को गली देने का आरोप लगाया है।

    तेजस्वी की सभा में मोदी को गाली देते लगे नारे

    बता दें कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को महुआ में अपने बिहार अधिकार यात्रा के क्रम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भीड़ से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहते हुए नारे लगाए। उन लोगों के हाथों में राजद का झंडा था। उन्होंने भाजपा के खिलाफ भी नारेबादी की। नारेबाजी के दौरान प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इसे लेकर भाजपा के ओर से राजद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है।

    जिस समय यह आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव मंच पर थे और भाषण दे रहे थे। उनके साथ मंच पर महुआ से विधायक मुकेश रौशन भी थे।

    भाजपा विधायक ने सोशल मीडिया पर डाला वीडियो

    वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के पातपुर सीट से भाजपा के विधायक लखेंदर पासवान ने इसका वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि ''तेजस्वी यादव के आदेश पर और महुआ विधायक के इसारे करने के बाद RJD के गुंडा कार्यकर्ताओं ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी को गाली दिया ।"

    भाजपा की ओर से इसे लेकर आपत्ति जताई गई है। लखेंदर पासवान ने कहा किधानमंत्री और उनकी मां के लिए अभद्र टिप्पणी करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। वह सब देख रही है। पहले राहुल गांधी और अब तेजस्वी की सभा में जिस तरह अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, वह उनकी मानसिकता बता रहा है।

    राजद की ओर से आया यह बयान

    वहीं महुआ विधायक मुकेश रौशन ने इसे पूरी तरह निरस्त किया है। उनका कहना है कि सभा में प्रधानमंत्री या उनके परिवार के संबंध में किसी ने कोई अमर्यादित बयान नहीं दिया है। यह भाजपा की साजिश है, भाजपा जानबुझकर दुष्प्रचार कर रही है।

    वीडियो वायरल होने के बाद राजद की ओर से भी इसे लेकर प्रतिक्रिया आई है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने शनिवार आधी रात को बयान जारी कर कहा कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से भाजपा काफी घबरा गई है। राजद ने इस वीडियो पर संदेह प्रकट किया है और इसे भाजपा का प्रपंच बताया है।

