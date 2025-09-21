राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी की सभा में PM मोदी की मां को गाली, RJD ने बताया भाजपा का प्रपंच

डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में चुनाव से पहले बयानबाजी और राजनीतिक हतकंडे अपनाने का दौर जारी है। चुनावी सरगर्मी के बीच पक्ष-विपक्ष के नेता मंच से एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और बयान दे रहे हैं। इन बयानबाजियों और भाषणों के बीच कई बार नेता ऐसी बातें बोल जाते हैं, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए।

अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले में तुल पकड़ी थी, इस पर जमकर राजनीति हुई। मामला अभी ठंडा हुआ ही था कि एक बार फिर भाजपा ने राजद नेता तेजस्वी यादव के सभा के दौरान प्रधानमंत्री की मां को गली देने का आरोप लगाया है।

तेजस्वी की सभा में मोदी को गाली देते लगे नारे बता दें कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को महुआ में अपने बिहार अधिकार यात्रा के क्रम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भीड़ से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहते हुए नारे लगाए। उन लोगों के हाथों में राजद का झंडा था। उन्होंने भाजपा के खिलाफ भी नारेबादी की। नारेबाजी के दौरान प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इसे लेकर भाजपा के ओर से राजद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है। जिस समय यह आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव मंच पर थे और भाषण दे रहे थे। उनके साथ मंच पर महुआ से विधायक मुकेश रौशन भी थे। भाजपा विधायक ने सोशल मीडिया पर डाला वीडियो वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के पातपुर सीट से भाजपा के विधायक लखेंदर पासवान ने इसका वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि ''तेजस्वी यादव के आदेश पर और महुआ विधायक के इसारे करने के बाद RJD के गुंडा कार्यकर्ताओं ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी को गाली दिया ।"