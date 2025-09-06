अमेरिका-भारत संबंधों पर Donald Trump के बयान के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, रिश्तों को लेकर बड़ा बयान

एजेंसी, नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और दोनों देशों के बीच का रिश्ता सकारात्मक और वैश्विक साझेदारी का प्रतीक है।
ट्रंप ने हाल ही में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए पहले कहा था कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। हालांकि, बाद में उन्होंने इसे नकारते हुए भारत को अपना स्थायी दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए।
व्यापार समझौतों पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत समेत कई देशों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि, उन्होंने यूरोपीय संघ (EU) पर नाराजगी जताई और गूगल पर लगाए गए 3.5 अरब डॉलर के जुर्माने को अनुचित बताया।
भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने भी बयान दिया कि भारत-अमेरिका का रिश्ता लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों और लोगों के आपसी रिश्तों पर आधारित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोनों देश व्यापार और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर जुड़े रहेंगे।
Deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties.
India and the US have a very positive and forward-looking Comprehensive and Global Strategic Partnership.@realDonaldTrump @POTUS https://t.co/4hLo9wBpeF
— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025
अब पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, “राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।”
