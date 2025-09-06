मेरी खबरें
    अमेरिका-भारत संबंधों पर Donald Trump के बयान के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, रिश्तों को लेकर बड़ा बयान

    PM Modi Responds to Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-अमेरिका संबंधों पर दिए गए बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों देशों का रिश्ता सकारात्मक, दूरदर्शी और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। मोदी ने भरोसा दिलाया कि यह सहयोग वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 11:41:10 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 11:41:10 AM (IST)
    डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया धन्यवाद
    2. अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को बताया दोस्त
    3. India-US रिश्तों को बताया सकारात्मक

    एजेंसी, नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और दोनों देशों के बीच का रिश्ता सकारात्मक और वैश्विक साझेदारी का प्रतीक है।

    ट्रंप ने हाल ही में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए पहले कहा था कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। हालांकि, बाद में उन्होंने इसे नकारते हुए भारत को अपना स्थायी दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए।

    EU पर नाराजगी जताई

    व्यापार समझौतों पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत समेत कई देशों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि, उन्होंने यूरोपीय संघ (EU) पर नाराजगी जताई और गूगल पर लगाए गए 3.5 अरब डॉलर के जुर्माने को अनुचित बताया।

    भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने भी बयान दिया कि भारत-अमेरिका का रिश्ता लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों और लोगों के आपसी रिश्तों पर आधारित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोनों देश व्यापार और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर जुड़े रहेंगे।

    राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का समर्थन करता हूं- पीएम मोदी

    अब पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, “राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।”

