अमेरिका-भारत संबंधों पर Donald Trump के बयान के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, रिश्तों को लेकर बड़ा बयान

एजेंसी, नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और दोनों देशों के बीच का रिश्ता सकारात्मक और वैश्विक साझेदारी का प्रतीक है।

ट्रंप ने हाल ही में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए पहले कहा था कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। हालांकि, बाद में उन्होंने इसे नकारते हुए भारत को अपना स्थायी दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए।