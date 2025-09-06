PM Modi मेरे हमेशा दोस्त रहेंगे: भारत-अमेरिका रिश्तों पर ट्रंप ने बदले सुर, रिश्तों में दरार को लेकर कही ये बात

एजेंसी, नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत-अमेरिका के रिश्तों को खास बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को अपना हमेशा का दोस्त कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के रिश्तों में किसी भी तरह की दरार नहीं आएगी। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध इतने मजबूत हैं कि इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस समय पीएम मोदी के कुछ फैसले उन्हें पसंद नहीं आ रहे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने को तैयार हैं, तो ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा रहूंगा। मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं।"