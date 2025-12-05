Putin India Visit: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का भारत दौरा क्यों है इतना खास? 10 प्वाइंट में समझिए
Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में नई ऊर्जा भर दी है। गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया, जिससे दोनों नेताओं की दोस्ताना केमिस्ट्री साफ दिखी। पुतिन की इस यात्रा के दौरान रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में कई अहम समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है।
Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 01:23:31 AM (IST)
Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 01:23:31 AM (IST)
Putin India Visit: पीए मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
HighLights
- विदेश यात्रा में कई समझौते होने की उम्मीद
- S-400 और Su-57 पर बातचीत संभव
- दिल्ली में मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा तैनात
डिजिटल डेस्क: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत (Putin in India) पहुंच चुके हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने पुतिन को पहले गले लगाया और फिर हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना संबंधों की झलक इस मुलाकात (Putin India Visit) में साफ देखी गई। भारत आने से पहले ही पुतिन ने कहा था कि वे अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं।
पुतिन की भारत यात्रा के 10 मुख्य बिंदु
- राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार शाम लगभग 6:35 बजे दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने personally एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया और दोनों बाद में पीएम की कार में वहां से रवाना हुए। पुतिन के सम्मान में गुरुवार रात उन्हें एक प्राइवेट डिनर पर आमंत्रित किया गया।
शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका सेरेमोनियल वेलकम होगा। उसके बाद हैदराबाद हाउस में वर्किंग लंच आयोजित किया जाएगा, जो भारत के उच्चतम स्तर के द्विपक्षीय कार्यक्रमों के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। पुतिन सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे।
इसके बाद वे रूसी राज्य प्रसारक के एक नए इंडिया-बेस्ड चैनल का उद्घाटन करेंगे।
शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित स्टेट बैंक्वेट में हिस्सा लेने के बाद पुतिन शुक्रवार रात करीब 9 बजे भारत से रवाना होंगे।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि पुतिन एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं, जिससे उम्मीद है कि भारत-रूस व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के अधिकारी मानते हैं कि इस समिट में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार तीन मुख्य विषय रहेंगे। शिपिंग, हेल्थकेयर, फर्टिलाइजर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई MoU और समझौतों की संभावना है।
बृहस्पतिवार को समिट से पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने बातचीत की। इसमें भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अतिरिक्त बैच की खरीद और यूक्रेन संघर्ष के कारण लंबित सैन्य उपकरणों की डिलीवरी जैसे मुद्दे शामिल थे। S-400 सिस्टम, जिसकी 2018 में 5 बिलियन डॉलर की डील हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर में अहम रहा है।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस Su-57 पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सप्लाई बढ़ाने पर विचार कर सकता है। यह पेशकश सीधे राफेल, F-21, F/A-18 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे पश्चिमी विकल्पों के मुकाबले की स्थिति बना सकती है।
भारत अभी भी रियायती दरों पर रूसी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है, हालांकि हाल में दो प्रमुख रूसी तेल उत्पादकों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण खरीद में कमी आई है।
पुतिन की यात्रा से पहले दिल्ली पुलिस ने पूरे केंद्रीय और नई दिल्ली जिले में 5,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की है।
SWAT टीम, एंटी-टेरर यूनिट, स्नाइपर, क्विक-रिएक्शन टीम, एंटी-ड्रोन सिस्टम, हाई-डेफिनिशन CCTV और तकनीकी निगरानी के साथ मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा प्रदान की गई है।