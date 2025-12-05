Putin India Visit: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का भारत दौरा क्यों है इतना खास? 10 प्वाइंट में समझिए

डिजिटल डेस्क: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत (Putin in India) पहुंच चुके हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने पुतिन को पहले गले लगाया और फिर हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना संबंधों की झलक इस मुलाकात (Putin India Visit) में साफ देखी गई। भारत आने से पहले ही पुतिन ने कहा था कि वे अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं।