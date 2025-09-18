मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Vishwakarma Yojana: दो साल में 30 लाख कारीगर जुड़े, जानिए पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे

    PM Vishwakarma Yojana के दो साल पूरे होने पर सरकार ने बताया कि अब तक 30 लाख कारीगर इससे जुड़े हैं। इनमें से 26 लाख को प्रशिक्षण और 41,188 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हुए हैं। योजना का उद्देश्य आधुनिक औजार, वित्तीय सहयोग और बाज़ार तक पहुंच देकर पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 02:34:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 02:34:39 AM (IST)
    PM Vishwakarma Yojana: दो साल में 30 लाख कारीगर जुड़े, जानिए पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे
    PM Vishwakarma Yojana: दो साल में 30 लाख कारीगर जुड़े

    HighLights

    1. अब तक 30 लाख कारीगर योजना से जुड़े, 26 लाख को प्रशिक्षण मिला।
    2. 4.7 लाख ऋण स्वीकृत, कुल राशि 41,188 करोड़ रुपये।
    3. 23 लाख से अधिक ई-वाउचर जारी, औजार खरीदने में मदद।

    एजेंसी, नई दिल्ली। PM Vishwakarma Yojana की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर हुई थी। दो साल पूरे होने पर सरकार ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का अपडेट साझा किया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 30 लाख कारीगरों और शिल्पकारों ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से लगभग 26 लाख लोगों को कौशल सत्यापन और प्रशिक्षण का लाभ भी मिल चुका है।

    अब तक 4.7 लाख ऋणों को स्वीकृति दी

    योजना का सबसे अहम पहलू आर्थिक सशक्तिकरण है। सरकार ने बताया कि अब तक 4.7 लाख ऋणों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल राशि 41,188 करोड़ रुपये है। इससे पारंपरिक पेशों से जुड़े लोगों को न केवल काम जारी रखने में मदद मिली, बल्कि अपने हुनर को और निखारने का अवसर भी मिला।

    पारंपरिक व्यवसाय आज भी रोजगार का बड़ा साधन

    सबसे ज्यादा पंजीकरण राजमिस्त्री पेशे से जुड़े लोगों के हुए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्माण कार्य से जुड़े पारंपरिक व्यवसाय आज भी रोजगार का बड़ा साधन बने हुए हैं। योजना के तहत 23 लाख से अधिक ई-वाउचर भी टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में जारी किए गए, जिनसे कारीगर नए औजार खरीदकर अपने काम की गुणवत्ता सुधार सकते हैं।

    कुल वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़

    सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ पंजीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कारीगरों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहयोग और बाज़ार तक पहुंच प्रदान करना भी है। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो 2023–24 से 2027–28 तक लागू रहेगा। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिल्पकला को प्रोत्साहित करता है बल्कि महिला सशक्तिकरण और वंचित समूहों को भी विशेष प्राथमिकता देता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.