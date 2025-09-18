रूस के इस कद्दावर नेता को दिया गया था जहर, पत्नी यूलिया ने लगाए गंभीर आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली। रूसी विपक्ष के दिवंगत नेता एलेक्सी नवलनी की पत्नी, यूलिया नवलनाया ने सनसनीखेज दावा किया है कि उनके पति की मौत जहर देने से हुई थी। उन्होंने बताया कि पति से लिए गए जैविक नमूनों की जांच दो अलग-अलग देशों की प्रयोगशालाओं में कराई गई, जिनकी रिपोर्ट में समान निष्कर्ष सामने आए हैं- नवलनी को जहर दिया गया था।

गौरतलब है कि 16 फरवरी 2024 को नवलनी की अचानक मौत हो गई थी। उस समय वे एक रूसी जेल में सज़ा काट रहे थे। मौत के बाद से ही यूलिया लगातार आरोप लगाती रही हैं कि उनके पति की हत्या की गई, लेकिन रूस सरकार और क्रेमलिन ने इन दावों को खारिज किया।