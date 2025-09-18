रूस के इस कद्दावर नेता को दिया गया था जहर, पत्नी यूलिया ने लगाए गंभीर आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली। रूसी विपक्ष के दिवंगत नेता एलेक्सी नवलनी की पत्नी, यूलिया नवलनाया ने सनसनीखेज दावा किया है कि उनके पति की मौत जहर देने से हुई थी। उन्होंने बताया कि पति से लिए गए जैविक नमूनों की जांच दो अलग-अलग देशों की प्रयोगशालाओं में कराई गई, जिनकी रिपोर्ट में समान निष्कर्ष सामने आए हैं- नवलनी को जहर दिया गया था।
गौरतलब है कि 16 फरवरी 2024 को नवलनी की अचानक मौत हो गई थी। उस समय वे एक रूसी जेल में सज़ा काट रहे थे। मौत के बाद से ही यूलिया लगातार आरोप लगाती रही हैं कि उनके पति की हत्या की गई, लेकिन रूस सरकार और क्रेमलिन ने इन दावों को खारिज किया।
नवलनी लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन सरकार के मुखर आलोचक रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान चलाया और रूस के सबसे प्रभावशाली विपक्षी चेहरों में से एक बन गए। उनकी गिरफ्तारी और जेल में सजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद का विषय रही।
यूलिया ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अपील की है ताकि दुनिया सच्चाई देख सके। उनका कहना है कि यह केवल उनके परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और पारदर्शिता का सवाल है।
इस बीच, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी दावे या रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोपों को महत्वहीन बताते हुए खारिज किया। लेकिन यूलिया का दावा एक बार फिर नवलनी की मौत को लेकर अंतरराष्ट्रीय बहस को तेज कर रहा है।
