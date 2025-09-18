रूस के इस कद्दावर नेता को दिया गया था जहर, पत्नी यूलिया ने लगाए गंभीर आरोप

मेरी खबरें
    रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की पत्नी यूलिया ने दावा किया है कि उनके पति की मौत ज़हर देने से हुई थी। विदेशी लैब जांच में भी यही पुष्टि हुई है। नवलनी 2024 में जेल में बंद रहते हुए अचानक मरे थे। यूलिया ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अपील की, जबकि क्रेमलिन ने आरोप खारिज किए।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 02:07:29 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 02:07:29 AM (IST)
    1. नवलनी की पत्नी ने विदेशी लैब रिपोर्ट के आधार पर जहर दिए जाने का दावा किया।
    2. दोनों देशों की रिपोर्ट में एक ही निष्कर्ष- नवलनी को जहर दिया गया।
    3. क्रेमलिन ने अब तक सभी आरोपों को नकारा है।

    एजेंसी, नई दिल्ली। रूसी विपक्ष के दिवंगत नेता एलेक्सी नवलनी की पत्नी, यूलिया नवलनाया ने सनसनीखेज दावा किया है कि उनके पति की मौत जहर देने से हुई थी। उन्होंने बताया कि पति से लिए गए जैविक नमूनों की जांच दो अलग-अलग देशों की प्रयोगशालाओं में कराई गई, जिनकी रिपोर्ट में समान निष्कर्ष सामने आए हैं- नवलनी को जहर दिया गया था।

    गौरतलब है कि 16 फरवरी 2024 को नवलनी की अचानक मौत हो गई थी। उस समय वे एक रूसी जेल में सज़ा काट रहे थे। मौत के बाद से ही यूलिया लगातार आरोप लगाती रही हैं कि उनके पति की हत्या की गई, लेकिन रूस सरकार और क्रेमलिन ने इन दावों को खारिज किया।

    गिरफ्तारी और जेल में सजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद

    नवलनी लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन सरकार के मुखर आलोचक रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान चलाया और रूस के सबसे प्रभावशाली विपक्षी चेहरों में से एक बन गए। उनकी गिरफ्तारी और जेल में सजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद का विषय रही।

    जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अपील

    यूलिया ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अपील की है ताकि दुनिया सच्चाई देख सके। उनका कहना है कि यह केवल उनके परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और पारदर्शिता का सवाल है।

    क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने क्या कहा

    इस बीच, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी दावे या रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोपों को महत्वहीन बताते हुए खारिज किया। लेकिन यूलिया का दावा एक बार फिर नवलनी की मौत को लेकर अंतरराष्ट्रीय बहस को तेज कर रहा है।

