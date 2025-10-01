Rape Case: खाकी हुई शर्मसार... 25 वर्षीय युवती से दो पुलिसकर्मियों ने किया रेप

डिजिटल डेस्क: तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई से खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां 25 वर्षीय युवती के साथ दो पुलिसकर्मियों की ओर से दुष्कर्म करने का मामला उजागर हुआ है। पीड़िता अपनी मां के साथ आंध्र प्रदेश से तिरुवन्नामलाई फल बेचने के लिए आई थी। लेकिन रात के समय गश्त पर निकले दो पुलिसकर्मियों ने उसे और उसकी मां को गाड़ी से रोक लिया और सुनसान इलाके में ले गए।

गश्त के बहाने रोककर किया रेप आरोपी पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल सुरेशराज और पी. सुंदर के रूप में हुई है। पीड़िता ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी गश्त के बहाने उन्हें रोककर अलग-थलग इलाके में ले गए और वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है।

पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस के सामने आपबीती सुनाई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया। पुलिस विभाग का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल इस घटना ने तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दल AIADMK के प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना कानून-व्यवस्था पर “काला धब्बा” है। उन्होंने कहा कि “महिलाओं की सुरक्षा करने वाले ही अपराधी बन गए हैं, यह स्टालिन सरकार के लिए शर्मनाक है।”