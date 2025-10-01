मेरी खबरें
    Rape Case: खाकी हुई शर्मसार... 25 वर्षीय युवती से दो पुलिसकर्मियों ने किया रेप

    Rape Case: तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दो पुलिसकर्मियों पर 25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता अपनी मां के साथ आंध्र प्रदेश से फल बेचने आई थी। रास्ते में पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी रोकी और सुनसान जगह पर ले जाकर अपराध को अंजाम दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 02:28:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 02:39:04 PM (IST)
    तमिलनाडु में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 25 वर्षीय युवती से रेप का आरोप (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. तमिलनाडु पुलिसकर्मी पर रेप केस
    2. पुलिस की वर्दी पर लगा शर्मनाक दाग
    3. तिरुवन्नामलाई दुष्कर्म मामला उजागर

    डिजिटल डेस्क: तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई से खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां 25 वर्षीय युवती के साथ दो पुलिसकर्मियों की ओर से दुष्कर्म करने का मामला उजागर हुआ है। पीड़िता अपनी मां के साथ आंध्र प्रदेश से तिरुवन्नामलाई फल बेचने के लिए आई थी। लेकिन रात के समय गश्त पर निकले दो पुलिसकर्मियों ने उसे और उसकी मां को गाड़ी से रोक लिया और सुनसान इलाके में ले गए।

    गश्त के बहाने रोककर किया रेप

    आरोपी पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल सुरेशराज और पी. सुंदर के रूप में हुई है। पीड़िता ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी गश्त के बहाने उन्हें रोककर अलग-थलग इलाके में ले गए और वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है।

    पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस के सामने आपबीती सुनाई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया। पुलिस विभाग का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

    तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल

    इस घटना ने तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दल AIADMK के प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना कानून-व्यवस्था पर “काला धब्बा” है। उन्होंने कहा कि “महिलाओं की सुरक्षा करने वाले ही अपराधी बन गए हैं, यह स्टालिन सरकार के लिए शर्मनाक है।”

    पलानीस्वामी ने आगे कहा कि DMK सरकार को इस घटना पर तुरंत जवाब देना चाहिए और पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह से विफल बताया।

    आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड

    पुलिस विभाग का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है। दोनों आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    यह घटना न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। जिस वर्दी पर लोगों की सुरक्षा का दायित्व होता है, उसी का इस्तेमाल अपराध करने के लिए किया गया। फिलहाल पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा दी गई है और पुलिस विभाग मामले की हर कड़ी की जांच कर रहा है।

