'बिहार सुधार लक्ष्य, पीछे नहीं हटूंगा', प्रशांत किशोर का दावा- नकद वितरण और ध्रुवीकरण ने बदला बिहार चुनाव का परिणाम

डिजिटल डेस्क: जन सुराज पार्टी की हार के बाद प्रशांत किशोर (Prahsant Kishor) ने साफ कहा है कि वह बिहार को सुधारने के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। चंपारण के भितिहरवा आश्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए PK ने दोहराया कि बिहार छोड़ देने की उम्मीद करना एक भ्रम है, क्योंकि उनका लक्ष्य राज्य में बुनियादी परिवर्तन लाना है। उन्होंने 20 नवंबर को उपवास करने की घोषणा की, जिसे उन्होंने आत्ममंथन और जनता के प्रति अपनी निष्ठा का प्रतीक बताया।

'हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 हजार रुपये दिए गए' प्रशांत किशोर का कहना है कि चुनावी नतीजों के बावजूद बिहार की असली चुनौती रोजगार, पलायन और गरीबी है, और इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन यह कहना कि वोट 10 हजार रुपये में बिक गया, बिहार के मतदाताओं का अपमान है।

PK ने दावा किया कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर नकद हस्तांतरण हुआ और करीब 60 से 62 हजार महिलाओं को हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 हजार रुपये दिए गए, जिसका सीधा असर नतीजों में दिखा। उन्होंने कहा कि मतदान के आखिरी दो घंटों में अचानक 15–20% वोटिंग बढ़ जाना संदेह पैदा करता है, और कई जगह जीविका दीदियों को वोट दिलाने का लक्ष्य सौंपा गया, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठे। PK ने NDA की जीत के तीन प्रमुख कारण बताए उन्होंने चुनाव विश्लेषकों का हवाला देते हुए कहा कि इस बार NDA की जीत तीन प्रमुख कारणों से संभव हुई— बड़े स्तर पर नकदी वितरण, जंगलराज के भय का इस्तेमाल कर ध्रुवीकरण, और जातिगत आधार पर वोट का विपरीत ध्रुवीकरण।