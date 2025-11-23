'चुनाव में जरूर हुई कुछ गड़बड़, आंकड़े फीडबैक से मेल नहीं खाते...', Bihar Chunav पर प्रशांत किशोर का दावा

डिजिटल डेस्क: बिहार चुनाव (Bihar Chunav Results) में जनसुराज की हार के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने चुनावी प्रक्रिया और मतदान पैटर्न को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत में PK ने कहा कि इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ, जो पारंपरिक राजनीतिक समझ और जमीन पर मिले फीडबैक से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि उनके पास वर्तमान में किसी गड़बड़ी का ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कई आंकड़े और रुझान सामान्य चुनावी परिस्थितियों से मेल नहीं खाते।

चुनाव अभियान के दौरान मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान उन्हें लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और अनुमान लगाया जा रहा था कि जनसुराज को कम से कम 10 से 20 प्रतिशत तक वोट मिल सकते हैं। लेकिन अंतिम नतीजों में यह अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। उन्होंने दावा किया कि जमीन पर जो समर्थन दिखाई दे रहा था, वह वोटिंग आंकड़ों में प्रतिबिंबित नहीं हुआ।