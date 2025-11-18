Bihar CM Oath Ceremony: 10 साल बाद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी तेज, पटना में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

डिजिटल डेस्क। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राजधानी पटना के गांधी मैदान में तेज हो गई हैं। करीब दस साल बाद इस ऐतिहासिक मैदान में फिर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। सोमवार को जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और कई एजेंसियों की संयुक्त टीम ने स्थल पर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की।

भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे मैदान को कई जोन में बांटा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए 25 बीपीएस अधिकारियों की तैनाती की है, जिनमें से पाँच अधिकारी विशिष्ट अतिथियों के लिए लगाए गए हैं।