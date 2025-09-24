मेरी खबरें
    लेह में सोनम वांगचुक के आंदोलन में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने CRPF की गाड़ी में लगाई आग

    Leh Protest: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बुधवार को यह विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, जहां लेह में प्रदर्शनकारियों ने CRPF की गाड़ी में आग लगा दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 02:02:22 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 02:44:24 PM (IST)
    1. लेह में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई
    2. प्रदर्शनकारियों ने CRPF की गाड़ी में लगाई आग
    3. सोनम वांगचुक लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।

    लद्दाख की मांगों को लेकर लंबे समय से सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। बता दें कि पिछले दो हफ्तों से इस विरोध प्रदर्शन में भारी भीड़ उमड़ रही है जिसमें पुरुष, महिलाएं और युवा सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

    बुधवार को प्रदर्शनकारियों के संयम ने जवाब दे दिया, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी, साथ ही CRPF की गाड़ी को भी जला दिया।

    पुलिस-प्रदर्शनकारियों की झड़प

    बुधवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों की पहचान अंचुक और अंचुक डोल्मा के रूप में हुई है, जो प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना की वजह से पूरे इलाके में अशांति फैल गई है।

    केंद्र सरकार ने मामले के फैसले के लिए तय की तारीख

    इस बीच गृह मंत्रालय ने लद्दाख के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। आयोजकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर फैसले के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे पहले समाधान की मांग कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी नेता ने कहा कि हमारी मांग तत्काल कार्रवाई की है। लद्दाख के लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते।

