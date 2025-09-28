Puja Special Trains: बिहार वालों को दीपावली-छठ पूजा पर बड़ी राहत, दिल्ली, मुंबई, गुजरात के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

डिजिटल डेस्क। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आठ जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। साथ ही, गया और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच चल रही दो जोड़ी ट्रेनों की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चन्द्र ने बताया कि राजगीर-आनंद विहार, गया-दिल्ली, धनबाद-दिल्ली, लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर, सीएसएमटी-आसनसोल, राजकोट-बरौनी, साबरमती–पटना और इतवारी-जयनगर के बीच ये ट्रेनें चलेंगी।

दो महीने रहेंगी सेवाएं

अक्टूबर और नवंबर में सप्ताह के अलग-अलग दिनों में ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। अधिकतर ट्रेनें पटना, गया, धनबाद, बरौनी और समस्तीपुर होकर गुजरेंगी, जिससे बिहार और आसपास के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी।

गया-आनंद विहार और मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी एक माह तक बढ़ा दिया गया है। इन ट्रेनों में त्योहार के समय यात्रियों के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।

