नए साल में पंजाब के लोगों को बड़ी स्वास्थ्य सौगात, 10 तक मुफ्त इलाज

नए साल से पहले पंजाब सरकार ने राज्य के करीब तीन करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा की ऐतिहासिक सौगात दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना लागू करने को मंजूरी देकर राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त और नकद-रहित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना के जरिए राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को नई मजबूती मिलेगी। पहले जहां स्वास्थ्य बीमा की सीमा 5 लाख रुपये थी, वहीं अब इसे दोगुना कर दिया गया है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आम नागरिक सभी उठा सकेंगे। इसके लिए किसी प्रकार की आय सीमा तय नहीं की गई है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं हर वर्ग की पहुंच में आ सकेंगी।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज, बड़ी सर्जरी, आईसीयू और क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जांच, दवाइयों, भर्ती से पहले और बाद के सभी खर्च भी योजना में शामिल होंगे। पूरी प्रक्रिया कागज-रहित और नकद-रहित होगी, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी।
इस योजना का असर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में देखने को मिलेगा। अब महंगे इलाज के डर से किसी भी मरीज को इलाज टालने की मजबूरी नहीं होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायत निवारण और त्वरित सहायता से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि यह योजना “स्वस्थ पंजाब, समृद्ध पंजाब” की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।