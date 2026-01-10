नए साल में पंजाब के लोगों को बड़ी स्वास्थ्य सौगात, 10 तक मुफ्त इलाज

नए साल से पहले पंजाब सरकार ने राज्य के करीब तीन करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा की ऐतिहासिक सौगात दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना लागू करने को मंजूरी देकर राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त और नकद-रहित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना के जरिए राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को नई मजबूती मिलेगी। पहले जहां स्वास्थ्य बीमा की सीमा 5 लाख रुपये थी, वहीं अब इसे दोगुना कर दिया गया है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आम नागरिक सभी उठा सकेंगे। इसके लिए किसी प्रकार की आय सीमा तय नहीं की गई है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं हर वर्ग की पहुंच में आ सकेंगी।