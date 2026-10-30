एमएसएमई और विशेष क्लस्टरों से मजबूत हो रही पंजाब की औद्योगिक रीढ़

डिजिटल डेस्क, चंड़ीगढ़। किसी भी राज्य की आर्थिकी की असली ताकत उसके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में निहित होती है। इसी बात को समझते हुए भगवंत सिंह मान सरकार ने राज्य के पारंपरिक और उभरते उद्योगों को गति देने के लिए विशेष औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की व्यापक रणनीति पर काम शुरू किया है।

इससे पंजाब के औद्योगिक विकास को एक नई स्थिरता मिल रही है। भगवंत सिंह मान सरकार की इस पहल के तहत राज्य के प्रमुख औद्योगिक हब में विशिष्ट क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है। पटियाला को समर्पित ‘कटिंग टूल क्लस्टर’ के लिए चुना गया एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में एक ‘हाई-टेक मेटल क्लस्टर’ को मंजूरी दी गई है, जो उन्नत धातु विनिर्माण से जुड़े उद्यमों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करा रहा है। वहीं, लुधियाना में ऑयल एक्सपेलर, कल-पुर्जा विनिर्माण, कपड़ा और शहद प्रसंस्करण से जुड़े विशेष क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पटियाला को समर्पित ‘कटिंग टूल क्लस्टर’ के लिए चुना गया है।