    आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उभरता हब, पंजाब में युवाओं के लिए नए अवसर

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 05:02:01 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 05:03:54 PM (IST)
    पंजाब में युवाओं के लिए बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर।

    पंजाब की अर्थव्यवस्था अब केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रह गई है। राज्य सरकार की नीतियों और इनवेस्ट पंजाब की सक्रिय भूमिका के चलते आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, फूड प्रोसेसिंग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तेजी से उभर रहे हैं।

    मोहाली और अमृतसर के आसपास आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर विकसित हो रहे हैं, जो युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान मंजूरी प्रक्रिया ने टेक कंपनियों को पंजाब की ओर आकर्षित किया है।


    ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’ के माध्यम से निवेशकों को सभी जरूरी मंजूरियां एक ही मंच पर मिल रही हैं। इससे परियोजनाओं की शुरुआत में लगने वाला समय काफी कम हुआ है। सरकार द्वारा किए गए इज आफ डूइंग सुधारों ने पंजाब को प्रतिस्पर्धी राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया है।

    इन नए सेक्टरों का सबसे बड़ा लाभ राज्य के युवाओं को मिल रहा है। अब उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों या विदेश जाने की मजबूरी नहीं है। स्थानीय स्तर पर ही स्किल्ड और प्रोफेशनल नौकरियों के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

    पंजाब की यह नई औद्योगिक दिशा न केवल आर्थिक विकास को गति दे रही है, बल्कि ब्रेन ड्रेन जैसी समस्या को भी कम करने में मदद कर रही है। यह बदलाव दिखाता है कि सही नीतियों और स्पष्ट विज़न के साथ पंजाब भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए खुद को तैयार कर रहा है।

