राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया, बोले-सबूत मेरे फोन में मौजूद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सरकार के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के सबूत उनके फोन में मौजूद हैं और इसी वजह से केंद्र सरकार के इशारे पर उनका फोन टैप कराया जा रहा है।

पिछले कुछ समय से राहुल गांधी चुनाव में धांधली और एसआईआर (SIR) जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर आमने-सामने बहस की चुनौती दी है।