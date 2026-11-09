'दिमागी नक्सल' टिप्पणी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा- कभी भी, कहीं भी कर लें बहस

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नक्सलवाद और राजनीतिक संगठनों में कथित 'दिमागी नक्सलियों' की घुसपैठ को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री को सीधे मंच पर आकर आमने-सामने बहस करने का खुला न्योता दिया है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का दावा पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों का जिक्र करते हुए लिखा कि सुरक्षाबलों के चेहरों से स्पष्ट झलक रहा था कि वे प्रधानमंत्री की बातों से सहमत नहीं हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों को नक्सली की संज्ञा देकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है।
सार्वजनिक बहस की अपनी मांग को दोहराते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके साथ कहीं भी और कभी भी चर्चा के लिए तैयार हों। राहुल ने कहा कि इस खुली परिचर्चा में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में देश-विरोधी नीतियों का पोषक कौन है और कौन बाहरी शक्तियों के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस संवाद के बाद हालात पूरी तरह साफ हो जाएंगे।
यह पूरा सियासी टकराव प्रधानमंत्री के उस संबोधन के बाद शुरू हुआ, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों के साथ दीवाली मनाने के दौरान दिया था। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि सुरक्षाबलों के पराक्रम से जंगलों में बंदूकधारी नक्सलियों की ताकत भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन वैचारिक और 'दिमागी नक्सलवाद' का संकट अभी बना हुआ है।
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प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि ऐसे असामाजिक तत्वों ने विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक मंचों में पैठ बना रखी है, जो नागरिकों को संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।