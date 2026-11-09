'दिमागी नक्सल' टिप्पणी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा- कभी भी, कहीं भी कर लें बहस

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नक्सलवाद और राजनीतिक संगठनों में कथित 'दिमागी नक्सलियों' की घुसपैठ को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री को सीधे मंच पर आकर आमने-सामने बहस करने का खुला न्योता दिया है।

नक्सली की संज्ञा देकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाया राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का दावा पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों का जिक्र करते हुए लिखा कि सुरक्षाबलों के चेहरों से स्पष्ट झलक रहा था कि वे प्रधानमंत्री की बातों से सहमत नहीं हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों को नक्सली की संज्ञा देकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है।