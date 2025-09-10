Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टरप्लान तैयार, विपक्ष में मचा हड़कंप!

एजेंसी, पटना। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ने बिहार में अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे, जहां विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बिहार में चल रही तैयारियों, जिलों में चलाए जा रहे कैंपेन और महागठबंधन के साथ सीट बंटवारे पर हुई प्रगति की जानकारी दी। बैठक में कौन-कौन रहे शामिल? बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, विधायक दल के नेता शकील अहमद, कन्हैया कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खरगे के आवास पर करीब दो घंटे तक बैठक चली। इस दौरान वोटर अधिकार यात्रा के प्रभाव की भी समीक्षा की गई।