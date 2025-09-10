Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टरप्लान तैयार, विपक्ष में मचा हड़कंप!

एजेंसी, पटना। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ने बिहार में अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे, जहां विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बिहार में चल रही तैयारियों, जिलों में चलाए जा रहे कैंपेन और महागठबंधन के साथ सीट बंटवारे पर हुई प्रगति की जानकारी दी।
बैठक में कौन-कौन रहे शामिल?
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, विधायक दल के नेता शकील अहमद, कन्हैया कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खरगे के आवास पर करीब दो घंटे तक बैठक चली। इस दौरान वोटर अधिकार यात्रा के प्रभाव की भी समीक्षा की गई।
राहुल गांधी का संकेत
सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने बैठक में सुझाव दिया कि कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही महागठबंधन के सहयोगी दलों से तालमेल बनाए रखने पर भी जोर दिया।
सीट बंटवारे पर चर्चा जारी
बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने मीडिया से कहा कि आज की बैठक में सीट बंटवारे, पार्टी के कैंपेन, चुनावी मुद्दों और घोषणा पत्र पर विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों से लगातार बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि कांग्रेस सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों की औपचारिक घोषणा पर उन्होंने कहा कि सहमति बनने के बाद मीडिया को विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
