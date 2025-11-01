Railway Reservation Closed: आज बंद रहेगा रेलवे रिजर्वेशन, 6 घंटे तक नहीं होगी टिकट बुकिंग

डिजिटल डेस्क। भारतीय रेल के यात्रियों को आज शनिवार रात से रविवार की सुबह तक टिकट बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम, करेंट बुकिंग और इंटरनेट टिकट बुकिंग पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे ने यह निर्णय कोलकाता स्थित आईआरसीटीसी और क्रिस के सर्वर में तकनीकी अपग्रेडेशन और डेटा कंप्रेशन के चलते लिया है।

पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के पीआरए गुड्डू साह के अनुसार, यह कार्य शनिवार, 1 नवंबर की रात 11:45 बजे से रविवार, 2 नवंबर की सुबह 5:30 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान यात्रियों को करीब छह घंटे तक चार्टिंग, करेंट बुकिंग, इंटरनेट टिकटिंग और 139 सेवा सहित सभी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी।