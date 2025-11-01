Railway Reservation Closed: आज बंद रहेगा रेलवे रिजर्वेशन, 6 घंटे तक नहीं होगी टिकट बुकिंग

डिजिटल डेस्क। भारतीय रेल के यात्रियों को आज शनिवार रात से रविवार की सुबह तक टिकट बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम, करेंट बुकिंग और इंटरनेट टिकट बुकिंग पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे ने यह निर्णय कोलकाता स्थित आईआरसीटीसी और क्रिस के सर्वर में तकनीकी अपग्रेडेशन और डेटा कंप्रेशन के चलते लिया है।
पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के पीआरए गुड्डू साह के अनुसार, यह कार्य शनिवार, 1 नवंबर की रात 11:45 बजे से रविवार, 2 नवंबर की सुबह 5:30 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान यात्रियों को करीब छह घंटे तक चार्टिंग, करेंट बुकिंग, इंटरनेट टिकटिंग और 139 सेवा सहित सभी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
इस तकनीकी कार्य के दौरान IRCTC App और रेलवे की सभी ई-टिकट सेवाएं ठप रहेंगी, जिससे यात्री ट्रेन पूछताछ या टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे पहले से अपनी यात्रा योजनाएं बना लें और इन घंटों में टिकट बुकिंग से बचें।
रिकॉर्ड जनरल टिकट बिक्री तीन दिनों में 85 हजार टिकट बिके
छठ पूजा के बाद ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भागलपुर स्टेशन पर सिर्फ तीन दिनों में 85 हजार से अधिक जनरल टिकटों की बिक्री दर्ज की गई है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी, अंग एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़ रही।
बुधवार को 30 हजार, गुरुवार को 32 हजार और शुक्रवार को लगभग 22 हजार जनरल टिकट बिके। आमतौर पर भागलपुर स्टेशन पर 15 से 18 हजार टिकटों की दैनिक बिक्री होती है, लेकिन त्योहार के बाद यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। वहीं अजगैबीनाथ धाम (सुल्तानगंज), कहलगांव और जमालपुर जैसे स्टेशनों पर भीड़ अपेक्षाकृत कम रही।
