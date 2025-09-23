मेरी खबरें
    कोलकाता में बारिश ने ढाया कहर... ट्रेन-मेट्रो सेवा बंद, दुर्गा पूजा पंडालों में घुसा पानी; 5 लोगों की मौत

    कोलकाता और आसपास के इलाकों में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर की सड़कों पर जलभराव से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पांच लोगों की मौत हो चुकी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 09:59:43 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 10:35:51 AM (IST)
    कोलकाता में बारिश बनी आफत। (फोटो- एजेंसी)

    एजेंसी, कोलकाता। कोलकाता और आसपास के इलाकों में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर की सड़कों पर जलभराव से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रेल और मेट्रो सेवाएं बाधित हो गईं, जबकि कई घरों और इलाकों में पानी घुस गया। इस आपदा में पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई है।

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। शहर में गारिया कमदहारी में 332 मिमी बारिश कुछ ही घंटों में हो गई।

    कोलकाता के मेयर व टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम कोलकाता में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालातों का जायजा लिया। वह कोलकाता नगर निगम के कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां बारिश के बाद बने हालातों पर जानकारी ली।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

