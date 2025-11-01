Weather Update: आज कई राज्यों में बारिश के आसार, दिल्ली-NCR से यूपी- बिहार तक अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम करवट लेने लगा है। दिल्ली-NCR, यूपी, पंजाब और हरियाणा में बादलों ने आसमान घेर लिया है और अगले दो दिनों में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग का क्या कहना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चक्रवात मोंथा के कमजोर पड़ने के बाद भी इसका असर दक्षिण और पूर्वी भारत में बना हुआ है। वहीं अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में तापमान में गिरावट के साथ ठंड और बढ़ने की संभावना है।
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में अगले 48 घंटे तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, मऊ और आसपास के जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी बंगाल की खाड़ी से आई नमी के चलते तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है।
गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी आज से अगले दो दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार, पूर्व-मध्य अरब सागर पर बना दबाव धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है।
नार्थ-ईस्ट में भारी बारिश
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीभरी हवाओं के चलते इन इलाकों में बिजली गिरने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी हुई है।
इसे भी पढ़ें- Railway Reservation Closed: आज बंद रहेगा रेलवे रिजर्वेशन, 6 घंटे तक नहीं होगी टिकट बुकिंग