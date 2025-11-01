Weather Update: आज कई राज्यों में बारिश के आसार, दिल्ली-NCR से यूपी- बिहार तक अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम करवट लेने लगा है। दिल्ली-NCR, यूपी, पंजाब और हरियाणा में बादलों ने आसमान घेर लिया है और अगले दो दिनों में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है।

मौसम विभाग का क्या कहना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चक्रवात मोंथा के कमजोर पड़ने के बाद भी इसका असर दक्षिण और पूर्वी भारत में बना हुआ है। वहीं अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में तापमान में गिरावट के साथ ठंड और बढ़ने की संभावना है।